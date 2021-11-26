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Giriş Tarihi: 26.11.2021 15:55 Son Güncelleme: 26.11.2021 16:00

Ronaldo'nun soyunma odasındaki öfkeli görüntüleri ortaya çıktı! Takım arkadaşlarına sitem etti...

Ronaldo’nun soyunma odasındaki öfkeli görüntüleri ortaya çıktı! Takım arkadaşlarına sitem etti...

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odasında yaşanan görüntüler ortaya çıktı. Geçen sezon Juventus'ta forma giyen Ronaldo'nun soyunma odasına girerek takım arkadaşlarına sitem ettiği ve Kolombiyalı oyuncu Cuadrado ile sert bir şekilde tartıştığı görülüyor. Yaşanan o anlar medyada geniş yankı buldu.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Porto'ya elenen Juventus'un soyunma odasındaki görüntüler ortaya çıktı. İlk maçı 2-1 kaybeden ve rövanşta 3-2 kazanmasına rağmen Porto'ya elenen Juventus'ta Ronaldo'nun soyunma odasında yaşadığı tartışma ortaya çıktı.

Porto'ya karşı oynanan ikinci maçın ilk yarısında soyunma odasına gelen Juventus takımının görüntülerinde, Cristiano Ronaldo'nun çok sinirli olduğu ve takım arkadaşlarına sitem ettiği görülüyor.

RONALDO FORMASINI ATARAK SİTEM EDİYOR

Yayınlanan bir belgeselde yer alan görüntülerde, Ronaldo'nun içeriye girerek formasını yere attığı ve daha sonra Kolombiyalı oyuncu Juan Cuadrado ile sert bir şekilde tartıştığı görülüyor.

"ÇOK KÖTÜ OYNUYORUZ, SAHAYA KARAKTER KOYMALIYIZ"

"Ronaldo takım arkadaşlarına "Çok kötü oynuyoruz... Bu gerçeği birbirimize söylememiz lazım. Bir karakter koymalıyız sahaya." dediği görülüyor.

"HİÇ BİR ŞEY YAPMIYORUZ"

Takım arkadaşlarına sitem eden Ronaldo, "Daha çok çalışmalıyız, çok kötü oynuyoruz. Hatta hiç oynamıyoruz! Hiçbir şey yapmıyoruz." sözlerini kullandı.

CUADRADO'DAN RONALDO'YA TEPKİ

Daily Mail'de yer alan bir habere göre, sitem eden Ronaldo'ya karşılı veren Cuadrado'nun "Biz kötü oynayabiliriz. Ama senin herkese örnek olman lazım." dediği ifade edildi.

Juventus'un o dönemki teknik direktörü Andrea Pirlo, daha sonra ikinci yarı geri dönüşe ilham veremeyen bir devre arasında takım konuşması yapmadan önce sakinleşme çağrısında bulundu.

"YETER CRİS, YETER JUAN..."

Pirlo: "Yeter hadi gidelim. Yeter, Kris. Yeter Juan. Sakin ve sabırlı olmalıyız. Bu ruhla ama tartışmadan, kazanmak isteyen birinin duruşuyla devam edeceğiz."

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Ronaldo'nun soyunma odasındaki öfkeli görüntüleri ortaya çıktı! Takım arkadaşlarına sitem etti...
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