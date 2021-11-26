Süper Lig’de zorlu maç! Başakşehir, Altay’ı ağırlıyor...

Süper Lig'de bu sezon uzun yıllar sonra ilk kez boy gösteren İzmir ekibi Altay, sezona iyi başlamış olsa da daha sonraki haftalarda düşüşe geçmişti. Başakşehir ise Aykut Kocaman'ın ardından göreve gelen Emre Belözoğlu ile çıkışa geçti ve 5'te 5 yaparak yeniden üst sıralarda kendine yer buldu.

Ligin 14. haftasında Emre Belözoğlu'nun yönettiği Başakşehir ile deneyimli teknik adam Mustafa Denizli'nin takımı karşı karşıya geliyor.

Bu akşam saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetiyor. Başakşehir, ligde 21 puanla 7. sırada yer alırken, Altay ise 16 puanla 11. sırada yer alıyor.

CANLI | Başakşehir 0-0 Altay

İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Hasan Ali, Duarte, Ndayishimiye, Ömer Ali, Mahmut, Tolga, Berkay Özcan, Guldbrandsen, Chadli, Okaka.

Altay: Lis, Cebrayil, İbrahim Öztürk, Murat Akça, Poko, Pinares, Thiam, Rodriguez, Kappel, Kazımcan Karataş, Bamba.