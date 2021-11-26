G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, maç sonunda kaçan golleri hatırlattı. Takımının oyununa övgüler yağdıran deneyimli teknik adam, "Çok daha farklı bir şey olabilirdi. 3-0'dan sonra hemen penaltı, 4-1'den sonra hemen gol olmasına rağmen goller kaçırdık. Baştan sona kadar tambir Avrupa takımı gibi oynadık. Rakibimiz de güzel mücadele etti. Bu iki takımın iyi futbol çabasına rağmen hakem grubu maalesef performans olarak iyi değildi. Şu anda liderliği garantilemiş olmamız gerekirdi" diye konuştu.
İTALYA'DA GEREKENİ YAPACAĞIZ Roma'da kıran kırana bir maç olacağını belirten Terim şunları söyledi: "Orada gerekeni yapacğız. Ben ayrıcalig şampiyonluğunu bırakacağım demedim. Avrupa'nınönemini vurguladım. Hiçbir şeyden vazgeçmem.Vazgeçtiğim anda yenilirim."