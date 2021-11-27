Arsenal - Newcastle United maçında Bukayo Saka’dan Mesut Özil sevinci!

Premier Lig'de Mikel Arteta ile bu sezon iyi bir çıkış yakalayan Arsenal, evinde Eddie Howe'lu Newcastle United'ı konuk etti. Maçta ilk yarıda gol sesi çıkmazken iki kaleci de önemli pozisyonları çıkardı.
BUKAYO SAKA'DAN MESUT ÖZİL SEVİNCİ
İkinci yarıya hızlı başlayan Arsenal ataklarını sıklaştırdı ve 56. dakikada İngiliz oyuncu Bukayo Saka'nın golüyle 1-0 öne geçti.
Bukayo Saka attığı golden sonra eski Arsenal oyuncusu Mesut Özil'in gol sevincini yaptı. Kameralara yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Mesut Özil, klasikleşen gol sevincini Galatasaray maçında attığı golden sonra da taraftara doğru giderek yapmıştı.