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Giriş Tarihi: 27.11.2021 15:28

Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı

AA
Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de Mesut Özil takımla çalıştı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında 29 Kasım pazar günü deplasmanda Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlığı nedeniyle Olympiakos mücadelesinin kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımla çalıştı. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia ise günü tedaviyle geçirdi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirildi. UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Olympiakos müsabakasında görev alan futbolcular aktif dinlenmeye yönelik çalışmayla günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladıkları antrenmanı pas çalışmasıyla sürdürdü. Dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sakatlığı nedeniyle Olympiakos mücadelesinin kadrosuna alınmayan Mesut Özil takımla çalıştı. Sakatlıkları süren Altay Bayındır ve Enner Valencia ise günü tedaviyle geçirdi.

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Göztepe maçı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de Mesut Özil takımla çalıştı
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