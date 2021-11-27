Haaland hasreti bitti

BORUSSIA Dortmund'un gol makinesi Erling Haaland sahalara dönüyor. Bundesliga'da Wolfsburg ile oynayacakları maçın öncesinde teknik direktör Marco Rose açıklamalarda bulundu. Mücadeleye gidecek otobüste Haaland'ın yer aldığını belirten Alman teknik adam, "Kendisini iyi hissediyor.Kısa süre deolsa görev alacak" ifadesini kullandı. Kalçasından ciddi bir sakatlık geçiren Norveçli yıldız, son olarak 13 Ekim'de Mainz 05 maçında görev almıştı. 21 yaşındaki genç oyuncu, bu sezon 13 gol, 4 asistlik katkıda bulundu.