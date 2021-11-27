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Giriş Tarihi: 27.11.2021 16:19 Son Güncelleme: 27.11.2021 16:50

Kocaelispor - Menemenspor maçında kazanan Menemenspor oldu!

DHA
Kocaelispor - Menemenspor maçında kazanan Menemenspor oldu!

Spor Toto 1’inci Lig’de Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor’a 2-1 mağlup oldu.

Spor Toto 1'inci Lig'de 14. hafta heyecanı devam ediyor. Bugün karşı karşıya gelen Kocaelispor kendi evinde Nasadoge Menemespor'a 2-1 mağlup oldu.

KOCAELİSPOR: Korcan (x) - Aleksis (xx), Musa (xx), Yılmaz (x) (Dk. 46 İlyas x), Atila (xx), Mandjeck (x), Semih (xx), Pereira (x) (Dk. 68 Dilaver x), Mevlüt (x) (Dk. 46 Diop x), Benhur (xx), Yiğit Ali (xx)( Dk. 80 İsa)
NASADOGE MENEMENSPOR: Batuhan (xx) - Adamu (xx) (Dk. 90 Oğuzhan), Ahmet (x) (Dk. 79 N'Diaye x), Mazlum (xx), Mahdi (xx) (Dk. 79 Batuhan x), Ömer (xx), Cem (xx), Abdullah (x) (Dk. 68 Emir xx), Mete (xx), Himmet (x) (Dk. 68 Gomes xx), Sinan (x)
GOLLER: Dk. 67 Benhur (Kocaelispor), Dk. 10 Mahdi, Dk. 85 Gomes (Nasadoge Menemenspor)
SARI KARTLAR: Aleksis, Diop, Mandjeck (Kocaelispor), Ömer, Adamu, Cem (Nasadoge Menemenspor)

GOL! 10'uncu dakikada Kocaelispor savunmasından geri dönen topu ceza sahası dışında kontrol eden Mahdi düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
GOL! 67'nci dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Benhur, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.
GOL! 85'inci dakikada Batuhan'ın ara pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Gomes kalecinin üzerinden topu aşırarak ağlarla buluşturdu: 1-2.

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Kocaelispor - Menemenspor maçında kazanan Menemenspor oldu!
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