Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kötü gidiş sonrası Sergen Yalçın'dan sistem değişikliği! Giresunspor maçında...
Giriş Tarihi: 27.11.2021 19:11 Son Güncelleme: 27.11.2021 19:17

Kötü gidiş sonrası Sergen Yalçın'dan sistem değişikliği! Giresunspor maçında...

İHA
Kötü gidiş sonrası Sergen Yalçın’dan sistem değişikliği! Giresunspor maçında...

Süper Lig’in 14. haftasında Giresunspor’u konuk eden Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın, takımını bu sezon ilk kez çift forvetli sistemle sahaya sürdü. Son haftalarda üst üste kötü sonuçlar alan siyah-beyazlılarda Sergen Yalçın, çareyi sistem değişikliğinde buldu.

Süper Lig'in 14. haftasında Giresunspor'u konuk eden Beşiktaş'ta Teknik Direktör Sergen Yalçın çift forvetli sisteme döndü. Geride kalan haftalarda 4-1-4-1 sistemini deneyen Yalçın, Giresunspor karşısında 4-1-3-2 sistemine geçti.

Giresunspor önünde kalede Mert Günok'u sahaya süren Yalçın, savunma dörtlüsünü ise Rosier, Vida, Necip ve Umut Meraş'tan kurdu. Ön liberoda Josef de Souza'yı oynayan Yalçın, orta sahayı ise Ghezzal, Pjanic ve N'Koudou'ya teslim etti.

Sergen Yalçın Batshuayi ve Larin ikilisini ise çift forvet olarak Giresunspor karşısında oyuna sürdü.

Bu sezon oynadığı maçlarda atak ve oyunun hakimi bir görüntü vermesine karşın gol yollarında etkisiz kalan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Sergen Yalçın, çift forvetli sisteme geçerek bu soruna çözüm aradı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Asgari ücrette son dakika: Kıdem tazminatında 11 bin TL dönemi
Döviz kurları üzerinden manipülasyon araştırılacak: Başkan Erdoğan talimat verdi
Ali Akman golleriyle büyülemeye devam ediyor! Takımının en golcüsü...
SON DAKİKA | FETÖ'cü Adil Öksüz'ün kaçışına ilişkin yeni bilgiler ilk kez A Haber'de açıklandı! "Şüpheli tavırları Öksüz'ü ele verdi"
Bu kefeni yırtmak mümkün mü?
Son dakika haberi: AK Parti'den anket açıklaması: Cumhur İttifakı'nın son oy oranı...
Baykar'ın acı kaybı! Tarık Kesekçi Bursa'da kazada öldü
Kimlik kartlarında yeni dönem! 1 ay içinde başlıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Kötü gidiş sonrası Sergen Yalçın'dan sistem değişikliği! Giresunspor maçında...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA