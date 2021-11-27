Kötü gidiş sonrası Sergen Yalçın’dan sistem değişikliği! Giresunspor maçında...

Giresunspor önünde kalede Mert Günok'u sahaya süren Yalçın, savunma dörtlüsünü ise Rosier, Vida, Necip ve Umut Meraş'tan kurdu. Ön liberoda Josef de Souza'yı oynayan Yalçın, orta sahayı ise Ghezzal, Pjanic ve N'Koudou'ya teslim etti.