Roberto Mancini'den Türkiye kurası yorumu! "Biraz daha iyi bir kura olabilirdi"

EURO 2020 şampiyonu İtalya, FIFA 2022 Dünya Kupası'na katılamama tehlikesiyle karşı karşıya. Yıldızlar topluluğu İtalya, Dünya Kupası play-off turuna kalmış ve play-off kurasında Kuzey Makedonya ile eşleşmişti.
Son Avrupa şampiyonu olan İtalya'da Roberto Mancini, play-off turu kura çekimine dair yorumlarda bulundu.
İşte Roberto Mancini'nin açıklamaları...
"Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi. Dünya Kupası'na gidebilmek için Portekiz, Türkiye ve Kuzey Makedonya gibi zor takımları geride bırakmamız gerekiyor."
Kuzey Makedonya'ya karşı iyi bir maç çıkarmak gerekiyor sonrasında finali nerede oynayacağımıza bakacağız."
"Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması."