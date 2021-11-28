Abdullah Avcı'dan şampiyonluk yorumu! "Henüz bir şey kazanmadık"

Takım içindeki adaleti iletişim ile sağladığını dile getiren Avcı, "Samimi, gerçek ve dürüst olursan, her şeyi net bir şekilde anlatırsan hepsinin bir karşılığı var. Herkes işin içinde olmak istiyor. Bu çok güzel bir şey. Çünkü iyi giden bir durum var. Bunu yönetmek kolay değil ama hepsinin karşılığı dürüst ve samimi iletişimdir." diye konuştu.

"UMARIM O ÇERÇEVEYİ DOLDURURUZ"

Avcı, kulüpteki odasına bordo-mavili takımın şampiyonluk fotoğrafları ile boş çerçeve asılmasıyla ilgili, "Kendime öyle bir oda yaptım. Trabzonspor'da zaman zaman kırılmalar, küsmeler, içine çekildikleri olmuş. Hissiyatlarım, inancım bu büyük camiada iyi şeyler yapabileceğim. Yaptığım odada Trabzon tarihi de var. Burada hizmet etmiş Ahmet Suat Özyazıcı, Şenol Güneş hocamız, rahmetli Özkan Sümer hocamız da var. Şampiyon takımlarının fotoğrafları da var. Umarım o çerçeveyi başkan, yöneticilerimiz ve oyuncu grubuyla beraber doldururuz." diyerek sözlerini tamamladı.