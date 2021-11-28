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Giriş Tarihi: 28.11.2021 20:56 Son Güncelleme: 28.11.2021 20:56

Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan'ı üzdü! Leicester City, Watford'u 4 golle geçti...

AA
Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan’ı üzdü! Leicester City, Watford’u 4 golle geçti...

İngiltere Premier Lig'in 13. haftasında Manchester City, West Ham United'ı 2-1 mağlup etti. Bir diğer maçta ise Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City, Ozan Tufan'ın takımı Watford'ı 4-2 yendi.

Haftaya 2. sırada başlayan Manchester City, puan tablosunun 4. sırasındaki West Ham United'ı ağırladı. Manchester City, Türk asıllı Alman milli futbolcu İlkay Gündoğan'ın 33 ve Fernandinho'nun 90. dakikadaki golleriyle mücadeleyi kazandı. West Ham'ın golü 90+4'üncü dakikada Lanzini'den geldi.

Aynı saatte başlayan diğer karşılaşmalarda Leicester City, Watford'ı 4-2, Brentford da Everton'ı 1-0 yendi. Leicester City'de oynayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, 90 dakika sahada kaldı. Watford forması giyen Ozan Tufan ise ikinci yarıda oyuna girdi.ü

Manchester City puanını 29'a, Leicester City 18'e, Brentford ise 16'ya yükseltti.

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Çağlar Söyüncü, Ozan Tufan'ı üzdü! Leicester City, Watford'u 4 golle geçti...
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