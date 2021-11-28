Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Eyvah! Fatih Terim tribünde!
Giriş Tarihi: 28.11.2021

Eyvah! Fatih Terim tribünde!

MEHMET ÖZCAN
Eyvah! Fatih Terim tribünde!

İmparator’un yokluğunda kaybedilen puanlar sarı-kırmızılı camianın en büyük kâbusu. Deneyimli teknik adamın son 10 sezonda tribünde olduğu 30 karşılaşmada Cimbom sadece 13 maçta kazanabildi. 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Galatasaray, Fatih Terim’siz toplamda 41 puan kaybetti

Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10 sezonda Terim'in tribünde olduğu 30 maçta sadece 13 galibiyet alırken, 10 beraberlik-7 yenilgi ile 41 puan kaybetti. Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunu geri çevirirse tecrübeli çalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek.

SON TAKTİK OTOBÜSTE
Cezalı Fatih Terim, oyuncuları ile son kez takım otobüsünde görüşecek. Stada gidene kadar son konuşmasını yapacak olan deneyimli teknik adam, takımı yardımcılarına emanet edip ardından da kendisine ayrılan locada maçı takip edecek.

8
G.Saray ile Yeni Malatyaspor Süper Lig'de daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Aslan bu maçlarda 5 kez kazanırken sarısiyahlılar ise 2 galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti...

MALATYA'DA DEV DESTEK!
Aslan, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı son idmanla tamamladı. Metin Oktay Tesisleri'ndeki taktik çalışmanın ardından sarı-kırmızılı kafile Malatya'ya hareket etti. Galatasaray kafilesi, Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı. Meşaleler yakan taraftarlar, teknik direktör

TAFFAREL LIVERPOOL'DA!
2011-2016 ve 2018-19 yıllarında G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yapan ve ardından Brezilya Milli Takımı'na geçen Taffarel, Liverpool ile anlaştı. 55 yaşındaki efsane kaleci, milli takımda da çalıştırdığı Alisson Becker ile birlikte artık İngiliz ekibinde görev alacak.

NE DEDİLER?

LEVENT TÜZEMEN: SKANDAL KURAL DEĞİŞMELİ
Fatih Terim, vücut dilini iyi kullanan, kenarda oyuncuları ile iletişimini hiç bırakmayan bir teknik adam. Kulübede olmadığında oyuncular, kontrolü kaybediyor. Özellikle genç oyuncular, Terim'in ikazlarıyla aynı hatayı tekrarlamıyor. Selçuk İnan, Terim'in vereceği direktifler doğrultusunda oyunu sürekli ayakta takip edip oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. TFF'nin disiplin uygulamalarında ciddi çelişkiler var. 1- Kırmızı kartla oyundan atılan oyuncu soyunma odasına girene kadar maç başlamıyor. Oyuncu kulübede oturamıyor. 2- Oyundan atılan teknik adam olunca, soyunma odasına giderse ceza alıyor. 3- Maç içinde teknik adam oyundan atılırsa kurallar kulübenin arkasındaki tribüne çıkmasına izin veriyor. 4- Cezalı olduğu maçta teknik adama 'kulübenin arkasında görev yapamazsın, kendine başka yer bul' deniyor. Bu skandal kuralın değişmesi gerekiyor.

BÜLENT TİMURLENK: SELÇUK İNAN AYAKTA OLMALI!
Galatasaray'da Fatih Terim'in saha kenarındaki etkisini devam ettirebilecek yardımcısı yok; zaten Türk futbolunda da yok! Teknik direktörler ve futbolcular, Türkiye'de dibe vurmuş hakemlerin hataları yüzünden sürekli ceza alıyorlar. Fahiş hatalar yapan hakemler ertesi hafta maç alırken teknik adamlara ceza yağıyor. Burada bir adaletsizlik var. Galatasaray, Süper Lig'de çok kritik bir virajda. 11 puan gerideki bir takımın geçmiş sezonlarda olduğu gibi 8 maçlık bir galibiyet serisine yine ihtiyacı var. Deplasmanlarda bu kadar puan kaybetmişken şimdi Fatih Terim'siz böyle bir seri yakalayabilirler mi? Bu ancak bütün lig maçlarını UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilya maçı kafası ile oynamalarına bağlı. Fatih Terim'in yokluğunda kenarda ayakta Selçuk İnan olmalı. Eski kaptan, önemli bir sınavdan geçecek.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: İl Sağlık Müdürü duyurdu! İstanbul birkaç hafta içerisinde...
Son dakika: Cinayetten aranan eski futbolcu Sezer Öztürk Artvin'de kamyonet kasasında yakalandı! İşte ilk ifadesi...
İBB ‘ret’ oyu verdiği tesisin açılışını yaptı!
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan çarpıcı Beşiktaş yorumu! "Sergen Yalçın'ın reklam filmi çekmesi..."
Son dakika: Seydikemer'de aile katliamı! Av tüfeği ile dehşet saçtı: 3 ölü
Son dakika: Zerrin Özer hastaneye kaldırıldı
Futbol tarihinde görülmemiş olay! 9 kişiyle başlayan Belenenses - Benfica maçı yarıda kaldı...
Son dakika: Giresunspor mağlubiyeti sonrası Sergen Yalçın'dan istifa sözleri! "Daha fazla zarar vermek istemiyorum"
SON DAKİKA | Çiftçiye dev destek ödemesi geliyor! 2022 için detaylar netleşti
Son dakika: Giresunspor'un golünden önce bir anda yere yığılmıştı! Mert Günok sezonu kapattı...
ARKADAŞINA GÖNDER
Eyvah! Fatih Terim tribünde!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA