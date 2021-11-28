Eyvah! Fatih Terim tribünde!

İmparator’un yokluğunda kaybedilen puanlar sarı-kırmızılı camianın en büyük kâbusu. Deneyimli teknik adamın son 10 sezonda tribünde olduğu 30 karşılaşmada Cimbom sadece 13 maçta kazanabildi. 10 beraberlik ve 7 yenilgi alan Galatasaray, Fatih Terim’siz toplamda 41 puan kaybetti
Derbide tedbire uymama eylemi ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti ile 5 maç ceza alan teknik direktör Fatih Terim, çift sarı kart cezası ile birlikte ligde 6 hafta takımını yalnız bırakacak. Galatasaray, son 10sezonda Terim'in tribündeolduğu 30 maçta sadece13 galibiyet alırken, 10beraberlik-7 yenilgi ile 41puan kaybetti. Sırasıyla Yeni Malatya, Altay, Sivasspor, Başakşehir, Adana Demir ve Antalyaspor maçlarında cezalı duruma düşen Fatih Terim için sarı-kırmızılı kulüp Tahkim Kurulu'na itirazda bulunacak. Tahkim, Galatasaray'ın başvurusunugeri çevirirse tecrübeliçalıştırıcı, devreyi kapatacak. İmparator'un yokluğunda Malatya deplasmanında takımı yardımcı antrenörler, Necati Ateş-Selçuk İnan ikilisi saha kenarından idare edecek.
SON TAKTİK OTOBÜSTE
Cezalı Fatih Terim, oyuncuları ile son kez takım otobüsünde görüşecek. Stada gidene kadar son konuşmasını yapacak olandeneyimli teknik adam, takımı yardımcılarına emanet edip ardından da kendisine ayrılan locada maçı takip edecek.
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G.Saray ile Yeni MalatyasporSüper Lig'de daha önce 8 kez karşı karşıya geldi. Aslan bu maçlarda 5 kez kazanırken sarısiyahlılar ise 2 galibiyet aldı. 1 karşılaşma ise berabere bitti...
MALATYA'DA DEV DESTEK!
Aslan, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarını dün Florya'da yaptığı son idmanla tamamladı. Metin Oktay Tesisleri'ndeki taktikçalışmanın ardından sarı-kırmızılı kafileMalatya'ya hareket etti. Galatasaray kafilesi, Malatya'da büyük coşkuyla karşılandı. Meşaleler yakan taraftarlar, teknik direktör
TAFFAREL LIVERPOOL'DA!
2011-2016 ve 2018-19 yıllarında G.Saray'da kaleci antrenörlüğü yapan ve ardından Brezilya Milli Takımı'na geçen Taffarel, Liverpool ile anlaştı. 55 yaşındaki efsanekaleci, milli takımda da çalıştırdığıAlisson Becker ile birlikte artık İngiliz ekibinde görev alacak.
NE DEDİLER?
LEVENT TÜZEMEN: SKANDAL KURAL DEĞİŞMELİ
Fatih Terim, vücut dilini iyi kullanan, kenarda oyuncuları ile iletişimini hiç bırakmayan bir teknik adam. Kulübede olmadığında oyuncular, kontrolü kaybediyor. Özellikle genç oyuncular, Terim'inikazlarıyla aynı hatayı tekrarlamıyor. Selçuk İnan, Terim'in vereceği direktifler doğrultusunda oyunu sürekli ayakta takip edip oyuncuları dikkatli olmaları konusunda uyarmalıdır. TFF'nin disiplin uygulamalarında ciddi çelişkiler var. 1- Kırmızı kartla oyundan atılan oyuncu soyunma odasına girene kadar maç başlamıyor. Oyuncu kulübede oturamıyor. 2- Oyundan atılan teknik adam olunca, soyunma odasına giderse ceza alıyor. 3- Maç içinde teknik adam oyundan atılırsa kurallar kulübenin arkasındaki tribüne çıkmasına izin veriyor. 4- Cezalı olduğu maçta teknik adama 'kulübeninarkasında görev yapamazsın, kendinebaşka yer bul' deniyor. Bu skandal kuralın değişmesi gerekiyor.
BÜLENT TİMURLENK: SELÇUK İNAN AYAKTA OLMALI!
Galatasaray'daFatih Terim'in saha kenarındaki etkisini devam ettirebilecek yardımcısı yok; zaten Türk futbolundada yok! Teknik direktörler ve futbolcular, Türkiye'de dibe vurmuş hakemlerin hataları yüzünden sürekli ceza alıyorlar. Fahiş hatalar yapan hakemlerertesi hafta maç alırken teknik adamlara cezayağıyor. Burada bir adaletsizlik var. Galatasaray, Süper Lig'de çok kritik bir virajda. 11 puan gerideki bir takımın geçmiş sezonlarda olduğu gibi 8 maçlık bir galibiyet serisine yine ihtiyacı var. Deplasmanlarda bu kadar puan kaybetmişken şimdi Fatih Terim'siz böyle bir seri yakalayabilirler mi? Bu ancak bütün ligmaçlarını UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio, Marsilyamaçı kafası ile oynamalarına bağlı. Fatih Terim'in yokluğunda kenarda ayakta Selçuk İnan olmalı. Eski kaptan, önemli bir sınavdan geçecek.