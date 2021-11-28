Gaziantep FK’nın konuğu Konyaspor! Süper Lig’de zorlu maç

Süper Lig'de 14. haftanın heyecanı devam ediyor.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da bailayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetiyor.
Ligin ilk 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.
Konyaspor ise ligin geride kalan diliminde 26 puan topladı ve üçüncü sırada.
Gaziantep FK'da sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.
İLK 11'LER...
Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Muhammet, Dicko.
Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.
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GAZİANTEP FK 1-1 KONYASPOR
5' Guilherme (Penaltı)
18' Caulker
MAÇTAN DAKİKALAR
4' Konyaspor, Gaziantep FK karşısında penaltı atışı kazandı.
5' Penaltı atışında topun başına geçen Guilherme meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
18' Gaziantep FK, Caulker'ın golüyle skoru 1-1 yaptı.