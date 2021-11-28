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Giriş Tarihi: 28.11.2021 13:45 Son Güncelleme: 28.11.2021 13:48

Gaziantep FK'nın konuğu Konyaspor! Süper Lig'de zorlu maç

Gaziantep FK’nın konuğu Konyaspor! Süper Lig’de zorlu maç

Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu sezon gösterdiği başarılı performansla 26 puan toplayan Konyaspor ile 15 puanlı Gaziantep FK'nın mücadelesinde Fırat Aydınus düdük çalıyor. Müsabakanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Süper Lig'de 14. haftanın heyecanı devam ediyor.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlıyor. Kalyon Stadyumu'nda saat 13.30'da bailayan karşılaşmayı hakem Fırat Aydunus yönetiyor.

Ligin ilk 13 haftasında 4 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 3 beraberlikle 15 puan toplayan kırmızı-siyahlı ekip, Konyaspor'u yenerek 3 puan almayı hedefliyor. Güneydoğu temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon evinde oynadığı maçlarda yenilgi yüzü görmedi.

Konyaspor ise ligin geride kalan diliminde 26 puan topladı ve üçüncü sırada.

Gaziantep FK'da sakatlıkları devam eden Borven, Jefferson ve Merkel, Konyaspor karşısında forma giyemeyecek.

İLK 11'LER...

Gaziantep FK: Günay, Ertuğrul, Caulker, Djilobodji, Kitsiou, Recep, Doğan, Maxim, Mendyl, Muhammet, Dicko.

Konyaspor: Sehic, Skubic, Adil, Anicic, Guilherme, Soner, Hadziahmetovic, Serdar, Mpoku, Bytyqi, Cikalleshi.

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GAZİANTEP FK 1-1 KONYASPOR

5' Guilherme (Penaltı)
18' Caulker

MAÇTAN DAKİKALAR

4' Konyaspor, Gaziantep FK karşısında penaltı atışı kazandı.

5' Penaltı atışında topun başına geçen Guilherme meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

18' Gaziantep FK, Caulker'ın golüyle skoru 1-1 yaptı.

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Gaziantep FK'nın konuğu Konyaspor! Süper Lig'de zorlu maç
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