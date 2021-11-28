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Giriş Tarihi: 28.11.2021

İşte acı tablo: 11 yenilgi, 6 galibiyet, 2 beraberlik

İşte acı tablo: 11 yenilgi, 6 galibiyet, 2 beraberlik
Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla büyük şaşkınlık yaratıyor. 2021- 22 sezonunda şu ana kadar 19 resmi maça çıkan siyah-beyazlı ekip, sadece 6 kez kazanabildi. 11 karşılaşmadan yenilgi ile ayrılan Kartal, 2 müsabakayı ise beraberlikle bitirdi. Beşiktaş, tüm galibiyetleri Süper Lig'de alırken Şampiyonlar Ligi'nde 5'te sıfır çekti.

KALESİ YOL GEÇEN HANI
Beşiktaş 15 maçtır kalesini rakip forvetlere kapatamıyor… 14'ü Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplamda 35 gol yiyen siyah-beyazlı ekip, en son 11 Eylül tarihinde oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ağlarında top görmemişti.

MAÇA 'VAR' DAMGASI



1
Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Serginho, Beşiktaş ceza sahası içerisinde topu kafayla takım arkadaşına indirmek istedi. Meşin yuvarlak, Rosier'in koluna çarptı. Hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısı sonrasında, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.



2
Maçın 39. dakikasında Necip Uysal, Diabate'nin sol bacağına arkadan taban daldı. Pozisyonda siyah-beyazlı futbolcuya sarı kart çıkaran Göçek, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Ardından sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kart gösterdi.

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İşte acı tablo: 11 yenilgi, 6 galibiyet, 2 beraberlik
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