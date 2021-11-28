İşte acı tablo: 11 yenilgi, 6 galibiyet, 2 beraberlik
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Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, bu sezon aldığı sonuçlarla büyük şaşkınlık yaratıyor. 2021- 22 sezonunda şu ana kadar 19resmi maça çıkan siyah-beyazlıekip, sadece 6 kez kazanabildi.11 karşılaşmadan yenilgi ileayrılan Kartal, 2 müsabakayı iseberaberlikle bitirdi. Beşiktaş, tüm galibiyetleri Süper Lig'de alırken Şampiyonlar Ligi'nde 5'te sıfır çekti.
KALESİ YOL GEÇEN HANI
Beşiktaş 15 maçtır kalesini rakip forvetlere kapatamıyor… 14'ü Şampiyonlar Ligiolmak üzere toplamda 35 golyiyen siyah-beyazlı ekip, en son 11 Eylül tarihinde oynadığı Yeni Malatyaspor karşılaşmasında ağlarında top görmemişti.
MAÇA 'VAR' DAMGASI
1
Dakikalar 22'yi gösterdiğinde Serginho, Beşiktaş ceza sahası içerisinde topu kafayla takım arkadaşına indirmek istedi. Meşin yuvarlak, Rosier'in koluna çarptı. Hakem Hüseyin Göçek, VAR uyarısı sonrasında, pozisyonu izleyerek penaltı noktasını gösterdi.
2
Maçın 39. dakikasında Necip Uysal, Diabate'nin sol bacağına arkadan taban daldı. Pozisyonda siyah-beyazlı futbolcuya sarı kart çıkaran Göçek, VAR uyarısıyla pozisyonu izledi. Ardından sarı kartını iptal edip, direkt kırmızı kart gösterdi.