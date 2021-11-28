Portekiz kendinden emin: Asıl zor olan İtalya maçı
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Portekiz medyası play-off’ta Türkiye’yi mağlup edeceklerine kesin gözüyle bakıyor! Şimdiden finalde İtalya’ya hazırlanıyorlar
Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin de bulunduğu C grubu tüm dünyanın dilinde… Türkiye-Portekiz, İtalya-K.Makedonya maçları sonrasında kazanan iki takım finalde karşılaşacak. Portekizliler turu geçeceklerinden emin. Portekiz'de A Bola, "Türkiye ilkturda! Asıl kötüsü ise ikinci maçta" başlığı ile maçı verirken Record, "Katar yolundaönce Türkiye sonra İtalya" diyerek ülkemizi mağlup edeceklerinden şüphe duymadıklarını gösterdi. İtalyan medyası Kuzey Makedonya eşleşmesini, Napoli forması giyen eski F.Bahçeli Eljif Elmas analizleriüzerinden anlatırken, Portekiz'in de Türkiye'yi yeneceğine kesin gözüyle bakıldı. Çizme basını, "Lizbon ya daİstanbul" başlığı ile Portekiz-Türkiye eşleşmesini işaret ederken, "Portekiz ilefinal oynarız" başlıkları da sayfalardaydı.
MANCİNİ: HARİKA BİR KURA DEĞİL
İtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini, Dünya Kupası'na gidebilmek için zor bir seriyi geçmeleri gerektiğini söyledi. "Kendimize güveniyoruz" diyen deneyimli çalıştırıcı, "Harika bir kura değil, biraz daha iyi bir kura olabilirdi. Her zaman kendimize güveniyoruz ve pozitifiz. En önemli şey tüm oyuncuların hazır olacak olması" ifadelerini kullandı.