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Giriş Tarihi: 29.11.2021

4’lü defansla yola devam

VOLKAN DEMİR
4’lü defansla yola devam

Göztepe karşısında Ferdi-Kim-Szalai-Novak defans dörtlüsü ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanla çıkışı sürdürmek istiyor

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetinin ardından ligde hayli kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, son 9 lig maçında tek galibiyeti bulunan ve düşme hattında yer alan Göztepe'ye konuk oluyor. Dört maçlık kazanamama serisinin ardından 2-1'lik Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe, yine derbi dizilişi ile oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ayrıca lider Trabzonspor'un da dün kazanması Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında galibiyete mecbur bıraktı...

MESUT ÖZİL 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de Mert Hakan ve Tisserand kart cezalısı, Valencia ile Altay ise sakat olmaları nedeniyle bu maçta görev alamayacak. Mert Hakan'ın yerine derbide üç puanı getiren golün sahibi Crespo, Tisserand'ın yerine de Szalai oynayacak. Olympiakos maçında sakat olduğu için forma giyemeyen Mesut Özil ise iyileşti ve bugün ilk 11'de yerini alacak. İyileşen Gustavo da maç kadrosunda olacak. Forvette de Berisha'nın yerine Serdar Dursun'un görev alacağı gelen bilgiler arasında.

İZMİR'DE ZORLU RANDEVU
Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçı bugün İzmir'de oynanacak. Ligde galibiyete hasret kalan Göztepe ile zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe, 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak... Hakem Mete Kalkavan.

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4’lü defansla yola devam
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