4’lü defansla yola devam

Göztepe karşısında Ferdi-Kim-Szalai-Novak defans dörtlüsü ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, 3 puanla çıkışı sürdürmek istiyor
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki Olympiakos mağlubiyetinin ardından ligde hayli kritik bir maça çıkıyor. Sarı-lacivertliler, son 9 lig maçında tek galibiyeti bulunan ve düşme hattında yer alan Göztepe'ye konuk oluyor. Dört maçlık kazanamama serisinin ardından 2-1'lik Galatasaray galibiyetiyle nefes alan Fenerbahçe, yine derbi dizilişi ile oynayacağı maçı kazanarak çıkışını sürdürmek istiyor. Ayrıca lider Trabzonspor'un da dün kazanması Fenerbahçe'yi Göztepe karşısında galibiyete mecbur bıraktı...
MESUT ÖZİL 11'E DÖNÜYOR
Fenerbahçe'de Mert Hakanve Tisserand kart cezalısı,Valencia ile Altay ise sakatolmaları nedeniyle bumaçta görev alamayacak.Mert Hakan'ın yerine derbideüç puanı getiren golün sahibiCrespo, Tisserand'ın yerinede Szalai oynayacak.Olympiakos maçında sakatolduğu için forma giyemeyenMesut Özil ise iyileştive bugün ilk 11'deyerini alacak. İyileşenGustavo da maç kadrosundaolacak. Forvettede Berisha'nın yerineSerdar Dursun'ungörev alacağı gelenbilgiler arasında.
İZMİR'DE ZORLU RANDEVU
Süper Lig'de 14. haftanın kapanış maçı bugün İzmir'de oynanacak. Ligde galibiyete hasret kalan Göztepe ile zirveden kopmak istemeyen Fenerbahçe, 20.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak... Hakem Mete Kalkavan.