Abdullah Avcı ile müthiş grafik! 1 yılda...

GEÇEN SEZONA 16 PUANLIK FARK

Geçen sezon ligin 14 haftasında 20 puan toplayan Karadeniz ekibi, bu sezon ise aynı dönemde 36 puanı hanesine yazdırdı. Bu sezon aynı dönemde 16 puan daha fazla elde eden bordo-mavililer, ligde namağlup lider durumda bulunurken, geçen sezon ise 9. sırada yer alabilmişti.

AVCI İLE DURDURULAMIYOR

Trabzonspor, 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirilen Abdullah Avcı ile geçen sezonun 9. haftasından itibaren 46 lig maçına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 29 galibiyet, 14 beraberlik, 3 mağlubiyet elde ederek, başarılı bir grafik ortaya koydu.

Bordo-mavililer, bu maçlarda 2,19 gibi yüksek bir puan ortalaması elde etti.