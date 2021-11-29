İnandığı sürece arkasındayız

Başkan dışında yönetimden toplantıya katılan tek isim olan Emre Kocadağ “Hocamız, bu girdaptan Beşiktaş’ı kurtaracak. Biz de ona destek vermeyi sürdüreceğiz” dedi
Beşiktaş'ın evinde farklı kaybettiği GZT Giresunspor maçının ardından teknik direktör Sergen Yalçın, "Bu durumu açıklayamıyoruz,işin içinden çıkamıyoruz,çözüm bulamıyoruz" diyerek istifa sinyali vermişti... Bu sözlerinardından gözler, Yalçın'ınBaşkan Ahmet Nur Çebi ileyapacağı toplantıya çevrildi. İkili dün Çebi'nin ofisinde bir araya gelirken kritik buluşmada siyah-beyazlı yöneticilerden sadece Asbaşkan Emre Kocadağ yer aldı.
RADİKAL KARARLAR ALINMAYACAK
Başka kimsenin katılmadığı ve yaklaşık 1 saat süren toplantıdan 'Devam' kararı çıktı. SergenYalçın, Başkan Çebi'yetesislerden, oyuncu grubunakadar birçok konudabilgi verdi. Radikal kararlardan çok devre arası ve sezon sonuna kadar olan kısa ve orta vadeli planlar gündeme geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan 14 isimden kimlerle yola devam edileceği konusu da görüşüldü. Toplantının ardından Yalçın, Çebi ve Kocadağ ayrı ayrı ofisten ayrıldı.
'BIRAKMAM İSTENİRSE BIRAKIRIM'
Başkan Çebi ile Yalçın'ın görüşmesinin detaylarına da ulaşıldı. Yalçın'ın, durumu düzeltmek için çözüm aradıklarını ancak sonuç vermediğini belirterek, "Beşiktaş'ın iyiliği için gereken neyse onu yaparım. Görevi bırakmam istenirse de bırakırım" dediği öğrenildi. Bu sözler sonrası Çebi'nin, "Bırakmak, pes etmek yok. Birlikte yola çıktık, birlikte devam edelim" diyerek ayrılık konusunu kapattığı bildirildi.
DÜŞTÜĞÜMÜZYERDEN KALKARIZ Zirvenin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Emre Kocadağ, şunları söyledi: "Hocamız, kendisine ve takıma inancı olduğunu belirtti. Başkanımız ve yönetimimizinde ona inancıvar. Beşiktaş, düştüğü yerden kalkacak kuvvete sahip. Bugünlerin üstesinden hep birlikte geleceğiz. Sergen Yalçın ilk geldiğinde, sezon başında nasıl arkasındaysak inancını yitirmediği sürece arkasında olmaya devam edeceğiz. Hocamız bu girdaptan bizi kurtaracak. Biz de ona desteğimizi sürdüreceğiz. Şu ana kadar kendisindenherhangi bir futbolcununkadro dışı bırakılmasıiçin talep gelmedi. Bu zaten onun inisiyatifinde."
BİR GÖRÜŞ: FATİH DOĞAN
Fabrika ayarlarına dönmeli
Beşiktaş taraftarının geçen sene 2 kupa kaldırmış Sergen Yalçın'a vefa göstermesi, anlaşılır bir durum. Ayrıca Başkan Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ'ın, istifaya hazır Sergen Yalçın'a sabır gösterip destek vermesi de anlaşılabilir. Ancak bu karar Beşiktaş'ta haftalardıryaşanılan sıkıntılarınçözümü değil. Çözümün Sergen Yalçın'da olması gerekiyor. Sergen hocanın şu anda içinde bulunduğu özellikle maç sonu toplantılarında sözcüklere dökülen umutsuzluk ve çözümsüzlük algısından sıyrılması gerekiyor. Özetle Sergen Yalçın'ın geçen seneki fabrika ayarlarına dönmesi gerekiyor. Sergenhoca, geçen seneki ayarlarına,tarzına ve motivasyonunadönersetakım da geçenseneki ayarlarınadönebilir. Bunun için Kasımpaşa, Kayseri ve Fenerbahçe maçları belirleyici olacaktır.