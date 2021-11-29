NEYMAR: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM

Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "İyileşeceğim. Ne yazık ki bu aksilikler sporcunun hayatının bir parçası. Şimdi başımızı dik tutup önümüze bakalım. Daha iyi ve daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.