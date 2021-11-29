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Giriş Tarihi: 29.11.2021 11:27 Son Güncelleme: 29.11.2021 11:33

Son dakika: Neymar hastaneye kaldırıldı! Sahayı ağlayarak terk etti

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Neymar hastaneye kaldırıldı! Sahayı ağlayarak terk etti

Son dakika haberi... Ligue 1'de lider PSG deplasmanda oynadığı St-Etienne maçında 3-1 kazansa da Neymar'ı kaybetti. Sergio Ramos'un ilk kez PSG forması giydiği, Lionel Messi'nin 3 asistle yıldızlaştığı maçta Brezilyalı yıldız sahayı gözyaşları içerisinde terk ederek hastaneye kaldırıldı. Fransız basını ise Neymar ile ilgili kötü haberi verdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Fransa Ligue 1'de lider PSG, St.Etienne deplasmanında Neymar'ı sakatlığa kurban verdi.

GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE HASTANEYE KALDIRILDI
Brezilyalı yıldız, maçın 83. dakikasında Macon'un bileğine doğru yaptığı sert müdahalesi sonrası acı içerisinde yerde kaldı.

Uzun süre sahada tedavisi yapılan 29 yaşındaki oyuncu, gözyaşları içerisinde sedyeyle kenara taşındı.

POCHETTINO: HOŞ DEĞİL
Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino da maçın ardından yaptığı açıklamada "Neymar umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

1.5 AY YOK, 7 MAÇ KAÇIRACAK
RMC Sports, ambulansla hastaneye kaldırılan Neymar'ın 1.5 ay sahalardan uzak kalabileceğini yazdı.

Haberde, PSG sağlık heyetinin yapılan ilk kontrolde Brezilyalı oyuncunun bileğinde büyük bir burkulma tespit ettiği belirtildi.

Neymar'ın sakatlığının ne kadar ciddi olduğunun ise hastanede yapılacak tetkiklerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.

Sambacı'nın sahalara 10 Ocak'tan önce dönemeyeceği ve bu durumda PSG'nin 5'i lig toplam 7 maçında forma giyemeyeceği vurgulandı.

NEYMAR: DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞİM
Neymar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "İyileşeceğim. Ne yazık ki bu aksilikler sporcunun hayatının bir parçası. Şimdi başımızı dik tutup önümüze bakalım. Daha iyi ve daha güçlü döneceğim" ifadelerini kullandı.

PSG'DE 15 CİDDİ SAKATLIK YAŞADI
PSG'in Brezilyalı yıldızı 2017'de transfer olduğu Fransız ekibinde 15 ciddi sakatlık geçirdi. Neymar'ın en uzun süren sakatlıklarını ise Şubat 2018 (90 gün) ve Ocak 2019 (85 gün) tarihlerinde yaşamıştı.

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Son dakika: Neymar hastaneye kaldırıldı! Sahayı ağlayarak terk etti
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