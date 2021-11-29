Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta düzenlenecek
Giriş Tarihi: 29.11.2021 20:28

Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta düzenlenecek

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta düzenlenecek

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu’nu makamında ağırlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Kıymetli Şeref Eroğlu kardeşimize yeni görevinde başarılar diliyoruz. Sağ olsun memleketine bir müjdeli haberle geldi. 16 – 19 Aralık tarihlerinde Türkiye Güreş Şampiyonası’nı inşallah Kahramanmaraş’ımızda düzenlemiş olacağız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Türkiye Güreş Federasyonu'nun başkanlığına seçilen Şeref Eroğlu'nu makamında ağırladı. Şehirdeki spor faaliyetlerine yönelik gerçekleştirilen ikili görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Şeref Eroğlu, "6 Kasım tarihinde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığını ekibimizin gayretleriyle devraldık. 2024 Paris Olimpiyatları'na kadar 3 yıllığına üstlendiğimiz bu görevde, güreşi özlenen ve milletimizin hak ettiği günlere döndüreceğiz. Kahramanmaraş, beni Dünya Şampiyonluğumda, Avrupa Şampiyonluğumda ve olimpiyatlarda her zaman destekledi. Şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu'nun başkanı olarak Kahramanmaraş'a da hizmet edecek olmaktan gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum" dedi.

ŞEHRİMİZİN EVLADI BABA OCAĞINDA

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ise açıklamasında, "Kıymetli Şeref Eroğlu kardeşimize ve ekibine yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kendisi misafir değil, evine, yurduna geldi. Daha önce güreş sporunda gösterdiği başarılarla defalarca göğsümüzü kabartmıştı. Şimdi de Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığına delegelerin büyük bir çoğunluğunun teveccühü ile seçildi. Şehrimizin bir evladının bu başarısından dolayı gurur duyuyorum. Baba ocağına gelmesi, bizlerle beraber olması da bizi ayrıca gururlandırdı" diye konuştu.

MÜJDEYİ VERDİ

Yapılan görüşmenin ardından bir de müjde aktaran Başkan Güngör, "Sağ olsun kıymetli başkanımız geldiğinde talebimizi kırmadı. 16 - 19 Aralık tarihleri arasında Türkiye Serbest Güreş Şampiyonası'nın Kahramanmaraş'ımızda gerçekleşeceği müjdesini de şimdiden vermiş olalım. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak turnuvaya her türlü desteği vereceğiz. Hep ifade ettik, bir şehirde ne kadar uluslararası etkinlik varsa, o şehrin tanıtımına çok büyük bir katkı sağlıyor" ifadelerini kullandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan asgari ücret 2022 için flaş açıklama! ‘Söz konusu olmaz’
Son dakika: Esenyurt'ta çatı yoldakilerin üzerine uçtu! Anne çocuğunu korumak isterken öldü
Altın gram fiyatı psikolojik direnci kırdı! Altın fiyatları için yükseliş sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 28 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika haberi: | İstanbul’da korkunç olay: Doktor İrem Büşra Üngül’ün feci sonu!
SON DAKİKA: Yörük kızı Müslüme'nin ölümünde skandallar bitmiyor! Hasan Yağal tecavüzden doğan çocuğunu da taciz etmiş!
Zerrin Özer’in bittiği an… İntihar girişiminde bulunduğu iddia edilen Zerrin Özer’in sağlık durumu nasıl?
Son dakika: Oğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı gelen ölüm haberiyle bir kez daha yıkıldı! Ebru Şallı'nın acı günü...
Son dakika: 28 Kasım koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
ABD'den yeni skandal! YPG'ye 100 araçlık destek...
Gaziantep'teki çifte cinayetten yasak aşk çıktı
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Güreş Şampiyonası Kahramanmaraş’ta düzenlenecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA