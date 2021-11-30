Fenerbahçe 1 ileri 1 geri! Pereira tartışılıyor yıdızlar ise...

SZALAI YEDEK KULÜBESİNE HAPSOLDU

Sarı lacivertli ekip, Galatasaray derbisi ile ilk kez 4'lü savunma sistemine geçiş yaptı. Sistem değişikliğinin kurbanı ise Attila Szalai oldu. Bu sistemi denediği Galatasaray derbisiyle istediği sonuca ulaşan Portekizli teknik adam, Olympiakos ve Göztepe karşılaşmalarında ise arzuladığı puanları alamadı. Szalai'yi ise yedek kulübesine hapseden Pereira, sistemi denediği 3 maçta savunma ikilisinde Kim, Serdar Aziz ve Tisserand'a şans verdi. Szalai, Galatasaray derbisinde kadroda olmasına karşın süre almazken, Olympiakos maçında 78'inci dakikada Novak'ın yerine oyuna dahil oldu. Szalai, Göztepe maçında ise 90'ıncı dakikada Mesut'un yerine oyuna girdi.