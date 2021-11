Fenerbahçe 1 ileri 1 geri! Pereira tartışılıyor yıdızlar ise...

PELKAS GEÇEN SEZONU ARATIYOR

Sarı lacivertli ekipte Dimitris Pelkas, geçtiğimiz sezonu aratan isimler arasında yer alıyor. Geçen sezon ilk 11'in değişilmez isimlerinden olan Pelkas, bu sezon bekleneni veremiyor. Ligde 14 hafta geride kalırken gol ve asist başarısı gösteremeyen Pelkas, geçtiğimiz sezon 8 gol ve 8 asistlik başarılı bir grafik çizmişti.





İRFAN CAN KAHVECİ TEPKİLİ

Fenerbahçe'de takımın en iyileri arasında yer alan İrfan Can Kahveci, Pereira'ya tepkili. En son dün akşam oynanan Göztepe maçında Serdar Dursun'un kaydettiği gole asist katkısında bulunan İrfan Can, 78'inci dakikada yerini Rossi'ye bıraktı. Oyundan çıkarken ve sonrasında teknik direktör Pereira'ya olan sitemini gizlemeyen İrfan Can'a taraftarlar da destek verdi.