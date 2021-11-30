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Giriş Tarihi: 30.11.2021 19:18 Son Güncelleme: 30.11.2021 19:19

Erhan Yüksek, Gaziantep FK'nın CEO'su oldu!

AA
Erhan Yüksek, Gaziantep FK’nın CEO’su oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın üst yöneticiliğine (CEO) Erhan Yüksek getirildi. Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün kurumsallaşması ve sürdürülebilir yapıya sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın üst yöneticiliğine (CEO) Erhan Yüksek getirildi. Kulüp Başkanı Cevdet Akınal, yaptığı yazılı açıklamada, kulübün kurumsallaşması ve sürdürülebilir yapıya sahip olmasının önemli olduğunu belirtti.

Bu kapsamda çalışma yürüttüklerini bildiren Akınal, "Kulüplerimizin daha başarılı adımlar atabilmesi adına planlamaların uzun vadeli yapılmasına inanıyoruz. Bu doğrultuda Erhan Bey ile CEO olması konusunda anlaşmaya vardık. Kurumsallaşma yolunda çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz, Gaziantep FK'nın sürdürülebilir yapıda olması tek isteğimiz. Erhan Bey'e de tekrar 'hoş geldin' diyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Erhan Yüksek, Gaziantep FK'nın CEO'su oldu!
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