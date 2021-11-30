Hertha Berlin Korkut’a emanet

ALMANYA Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'u getirdi. Pal Dardai'nin görevine son veren yönetim, takımı sezon sonuna kadar 47 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti. Sportif direktör Fredi Bobic, "Tayfun Korkut bir takımı sadeceistikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titizve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriylegeliştirebileceğini geçmişte göstermiştir" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hannover, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı. Sezona istediği gibi başlayamayan Hertha Berlin 13 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlikve 7 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.