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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Hertha Berlin Korkut’a emanet

Hertha Berlin Korkut’a emanet
ALMANYA Bundesliga takımlarından Hertha Berlin, teknik direktörlük görevine Tayfun Korkut'u getirdi. Pal Dardai'nin görevine son veren yönetim, takımı sezon sonuna kadar 47 yaşındaki çalıştırıcıya emanet etti. Sportif direktör Fredi Bobic, "Tayfun Korkut bir takımı sadece istikrara kavuşturmayı değil, aynı zamanda titiz ve tutkuyla yaptığı çalışmasıyla ve kendi fikirleriyle geliştirebileceğini geçmişte göstermiştir" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce Almanya'da Hannover, Bayer Leverkusen ve Stuttgart takımlarını çalıştırmıştı. Sezona istediği gibi başlayamayan Hertha Berlin 13 maçta, 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 14. sırada bulunuyor.

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Hertha Berlin Korkut’a emanet
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