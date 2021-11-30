Juventus yöneticileri mahkemede ifade verdi! Ronaldo ve Pjanic transferleri...

Gazetenin haberinde, kulüp yönetiminden başka isimlerin de ifade için savcılığa çağrıldığı ancak, kulüp başkanı Andrea Agnelli, başkan yardımcısı Pavel Nedved ya da eski sportif direktör Fabio Paratici hakkında ifadeye çağrılma kararının olmadığı kaydedildi.

Haberde, mayıs ayında başlatılan ceza soruşturması dışında spor savcılığının yapacağı kendi soruşturmasına başka kulüplerin de dahil edilebileceği ve ağır sonuçların ortaya çıkarma riskinin olabileceği belirtildi.