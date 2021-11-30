Kasımpaşa kritik eşik

Türkiye ve Avrupa'da art arda gelen kötü sonuçlar Beşiktaş'ta A'dan Z'ye herkesi etkileyerek moralleri altüst etti. Yeniden ayağa kalkma hesapları yapan siyah-beyazlılarda, kritik Kasımpaşa maçı bekleniyor. Takımın kötü gidişatına rağmen radikal karar almayan yönetim, hafta sonu oynanacak karşılaşmadan kötü bir sonuç çıkması halinde düğmeye basacak. Devrearasında yolların ayrılması için isimler masayayatırılacak, yeni sezon yapılanması başlayacak.
RIDVAN İLE SERDAR GERİ DÖNDÜ
SİYAH-BEYAZLILARDA sakatlığı sebebiyle son iki resmi maçın kadrosunda yer almayan Rıdvan Yılmaz takımla birlikte çalışmalara başladı. Son lig maçına 15 Ekim'de Başakşehir karşısında çıkan milli futbolcu, sonrasında G.Saray, Hatay, Trabzon ve Alanya maçlarında kulübeden çıkamamıştı. Takımın bir diğer genç yeteneği 18 yaşınndaki Serdar Saatçı da sakatlığını atlatıp takımla çalıştı.