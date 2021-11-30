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Giriş Tarihi: 30.11.2021

Messi’nin 7. harikası!

Messi’nin 7. harikası!

Lewandowski mi, Ronaldo mu, Messi mi tartışmaları dün son buldu. PSG’nin 34 yaşındaki yıldız futbolcusu, Ballon d’Or koleksiyonuna 7.’sini ekledi

France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or (Altın top), Paris'te gerçekleştirilen dev törende sahibini buldu. Büyük ödülden önce yılın en iyileri seçildi. Yılın forveti, Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski oldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen ödülü Barcelona'nın 19 yaşındaki orta sahası Pedri kazandı. En iyi kaleci ödülünü, PSG'nin İtalyan file bekçisi Gianluigi Donnarumma aldı. En iyi takım Chelsea seçilirken, en iyi kadın futbolcu da Barcelona'dan Alexia Putellas oldu. En merak edilen ödül ise PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye gitti.



'GEÇEN YIL LEWANDOWSKI HAK ETTİ'
7'nci kez Ballon d'Or kazanan 34 yaşındaki futbolcu, yaptığı konuşmada geçen yıl Koronavirüs nedeniyle verilmeyen Ballon d'Or ödülünü Lewandowski'nin hak ettiğini söyledi. 2009, 2010,
2011, 2012, 2015 ve 2019'dan sonra koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen Messi, ödülünü de eski takım arkadaşı Luis Suarez'den aldı.

RONALDO 6. SIRADA KALDI
TOPLAMDA 5 Ballon d'Or ödülü bulunan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, dün 6. sırada kaldı. Törene katılmayan 36 yaşındaki Portekizli, 2010'dan bu yana ilk kez bir Ballon d'Or oylamasında ilk 3'e giremedi. Sıralama şu şekilde oluştu: 1-Lionel Messi, 2-Lewandowski, 3-Jorginho, 4-Benzema, 5-Kante, 6-Ronaldo, 7-Salah 8-De Bruyne, 9-Mbappe, 10-Donnarumma.

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Messi’nin 7. harikası!
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