Messi’nin 7. harikası!

Lewandowski mi, Ronaldo mu, Messi mi tartışmaları dün son buldu. PSG’nin 34 yaşındaki yıldız futbolcusu, Ballon d’Or koleksiyonuna 7.’sini ekledi
France Football Dergisi'nin prestijli ödülü Ballon d'Or (Altın top), Paris'te gerçekleştirilen dev törende sahibini buldu. Büyük ödülden önce yılın en iyileri seçildi. Yılın forveti, Bayern Münih'in gol makinesi Robert Lewandowski oldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen ödülü Barcelona'nın 19 yaşındaki orta sahasıPedri kazandı. En iyi kaleci ödülünü, PSG'nin İtalyan file bekçisi GianluigiDonnarumma aldı. En iyi takım Chelsea seçilirken, en iyi kadın futbolcu da Barcelona'dan Alexia Putellas oldu. En merak edilen ödül ise PSG'nin Arjantinli yıldızı Lionel Messi'ye gitti.
'GEÇEN YIL LEWANDOWSKI HAK ETTİ'
7'nci kez Ballon d'Or kazanan 34 yaşındaki futbolcu, yaptığı konuşmada geçen yıl Koronavirüs nedeniyleverilmeyen Ballon d'Or ödülünüLewandowski'ninhak ettiğini söyledi. 2009, 2010,
2011, 2012, 2015 ve 2019'dan sonra koleksiyonuna bir yenisini daha ekleyen Messi, ödülünü de eski takım arkadaşıLuis Suarez'den aldı.
RONALDO 6. SIRADA KALDI
TOPLAMDA 5 Ballon d'Or ödülü bulunan Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, dün 6. sırada kaldı. Törene katılmayan 36 yaşındaki Portekizli, 2010'dan buyana ilk kez bir Ballon d'Or oylamasındailk 3'e giremedi. Sıralama şu şekilde oluştu: 1-Lionel Messi, 2-Lewandowski, 3-Jorginho, 4-Benzema, 5-Kante, 6-Ronaldo, 7-Salah 8-De Bruyne, 9-Mbappe, 10-Donnarumma.