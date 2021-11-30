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Giriş Tarihi: 30.11.2021 22:25 Son Güncelleme: 30.11.2021 22:37

Real Madrid'li yıldızdan Lionel Messi çıkışı! "Ballon d'Or'u hak etmedi, Ronaldo ve Benzema..."

Real Madrid’li yıldızdan Lionel Messi çıkışı! Ballon d’Or’u hak etmedi, Ronaldo ve Benzema...

Real Madrid'in Alman yıldızı Toni Kroos, Lionel Messi'nin Ballon d'Or'u hak etmediğini söyledi. Kroos, Robert Lewandowski'nin 2. olmasını doğru bulurken Ballon d'Or'un kimin hak ettiğini açıkladı.

Alman yıldız Toni Kroos, Ballon d'Or seçiminin adaletsiz yapıldığını ve Lionel Messi'nin ödülü hak etmediğini belirtiyor. Kroos, Ballon d'Or ödülünü Messi'nin almasından dolayı memnun değil. Alman orta saha oyuncusu, sıralamada ikinci olan Robert Lewandowski'nin ise yerini hak ettiğini düşünüyor.

31 yaşındaki oyuncu, bireysel ödüllerle hiç ilgilenmediğini belirtirken tamamıyla takım başarılarına odaklandığını söylüyor.

"BALLON D'OR'DA DALETSİZLİK VAR"

Kroos, Ballon d'Or ödüllerinde adalet olmadığını düşünüyor ve bunun çok açık bir şekilde herkes tarafından fark edildiğine inanıyor.

Einfach Mal Luppen'e konuşan Kroos, "Bu seferki Ballon d'Or ödülleri benim için kesinlikle adaletli değildi. O kadar net bir adaletsizlik vardı ki bunu futbolla ilgisi olmayan bir insan bile fark edebilir." dedi.

"BENZEMA YILIN EN İYİ BİREYSEL PERFOMANSI..."

Jorginho'nun üçüncü ve Robert Lewandowski'nin ikinci sırada yer almalarının doğal olduğunu düşünen Kroos, "Karim Benzema geçen yılın en iyi bireysel performans gösteren oyunucuydu.

"Eğer bu ödül bireysel performansa göre verilseydi, bu ödülü kesinlikle o hak ederdi. Onunla beraber oynuyorum ve ne kadar üst düzey bir futbolcu olduğunu görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

"Arjantin ile ilk kez Copa America'yı kazanan Messi'nin hala tartışmasız en iyi oyunculardan birisi olduğunu vurgulayan Alman yıldız, "Messi ve Ronaldo, son on yıla damga vurdular ve onlar, asla başkalarının sahip olamayacağı niteliklere sahip. Bundan yana hiçbir zaman şüphem olmadı" diye konuştu.

"RONALDO, MESSI'NİN ÖNÜNDE OLMALIYDI"

2021 yılında diğer oyuncuların Messi'den daha iyi olduğunun altını çizen Kroos, "Messi'nin birinci olması çok yanlış bir karar oldu.

"Cristiano'nun son zamanlarda kaç tane önemli gol attığına baktığımda, Manchester hala Şampiyonlar Ligi'nde olduğu için ona teşekkür etmeli. Benim gözümde Cristiano, sıralamada Messi'nin önünde olmalıydı." şeklinde konuştu.

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Real Madrid'li yıldızdan Lionel Messi çıkışı! "Ballon d'Or'u hak etmedi, Ronaldo ve Benzema..."
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