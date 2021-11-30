Yarıştan kopmuş

40. dakikada Jahovic ile fileleri havalandıran İzmir ekibi, 6 maç sonra ilk yarıda gol attı. İkinci devrenin hemen başında Halil direği nişanladı. Dönüşünde Serdar Dursun’un beraberlik golü geldi. Novak 88’de kızardı
F.Bahçe yine bu sezon ilk kez birlikte oynayan bir orta saha ile sahadaydı... Crespo, Meyer veZajc'dan oluşan üçlü özellikle maçın başında ön tarafı yeterli şekilde besleyemedi. İrfan ve Mesut'lagelişen ataklar net pozisyona dönüşmedi.40. dakikada Mesut'un pas hatasını Jahovic affetmedi. Ev sahibi soyunma odasına 1-0 önde gitti. 48'de Serdar Dursun, İrfan'ın harika asistini gole çevirdi. Fenerbahçe soyunma odasından golledöndü. Bu andan sonra dönem dönem Fenerbahçe, dönem dönem de Göztepe rakibi üzerinde baskı kurdu. Bu noktada stoperlerin performansı maça damga vurdu. Fenerbahçe'de Kim yineoyuna imzasını atan isimdi.Maçın son dakikalarında Novak'ın atılması ibreyi Göztepe'ye çevirdi. Ancak ev sahibi bu avantajı skora yansıtamadı. Sonuç, her iki takıma da yaramayan beraberlik olunca iki takım da stattanmutsuz ayrıldı.
SON 6 MAÇTA BİR TEK G.SARAY!
Fenerbahçe'de geleceği tartışılan teknik direktör Vitor Pereira, ligde son 6 maçta sadece bir galibiyet alabildi. O da geçen hafta Galatasaray'a karşı... Bu süreçte Trabzonspor, Alanyaspor ve Konya'ya yenilen sarı-lacivertliler, Kayseri ve Göztepe ile berabere kaldı. 13 puan kaybedip hayal kırıklığı yaşattı.
MODAYA UYDU
14. haftaya ilk 12 sırada giren 11 takım puan kaybetti. Sadece Trabzonspor 3 puan aldı. Fenerbahçe, 13. haftayı üstünde kapatan Hatay,Konya, Alanya'nın yanı sıra takipçileri Karagümrük,Başakşehir, G.Sarayve Beşiktaş'ın da puan kaybettiği haftada modaya uydu. 1 puan alıp büyük fırsat tepti.