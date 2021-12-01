Aboubakar’ı arıyorlar

29 yaşındaki forvet, şampiyonluk sezonunun ilk 14 haftasında 8 kez ağları sarstı. Yerine gelen Batshuayi ise 4 golde kaldı. Bu sezon 19 maçta 24 kez fileleri havalandıran Beşiktaş, geçen yıl 13 lig maçında 26 gol buldu
Süper Lig'de son 4 maçını kaybeden, Şampiyonlar Ligi'nde ise 5'te sıfır çekerek Avrupa'ya havlu atan Beşiktaş'ın bu performansında en büyük etkenlerden birisi de hücumda etkisiz kalması oldu... Golleriyle geçensezon kazanılan şampiyonluğaönemli katkı sağlayan VincentAboubakar'ı elindetutamayan siyahbeyazlılar,yerineChelsea'denMichy Batshuayi'yi kadrosunakattı. Ancak Belçikalı yıldız beklentileri karşılayamadı. Sezon başında Al-Nassr ile anlaşan Aboubakar, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta ilk 14 haftada 8 kez ağları sarsıp 1 de asist yaptı.
LARİN'İ DE KENDİSİYLE BİRLİKTE YÜKSELTTİ
Kamerunlu yıldız, Cyle Larin ile de iyi bir ikili olup, ekürisinin performansını yükseltti. Larin debu dönemde 5 gol ve 1 asistle oynadı. Aboubakar'ın gidişi sonrası Michy Batshuayi büyük umutlarla transfer edildi ancak Belçikalı 14 maçta sadece 4 kez fileleri havalandırabildi. 1 deasisti olan 28 yaşındaki futbolcu,performansıyla hayal kırıklığı yarattı. Bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 19 müsabaka oynayan Kartal, 24 golde kaldı. Geçen sezon aynı dönemde ise 13 lig maçına çıkan siyah-beyazlı ekip, 26 gol atmıştı.
BATSHUAYİ
Bulduğu 4 golün birisi penaltıdan, diğeri de kendisine çarpan top sonucu...
CYLE LARİN
sezon 5 gol ve 1 asisti var. Ancak son maçlarda özellikle de Devler Ligi'ndeki Ajax mücadelesinde kaçırdığı pozisyonlar nedeniyle eleştirilmişti.