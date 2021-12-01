Beşiktaş açıkladı! Miralem Pjanic’in sakatlığı...

PJANİC'İN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMASI ZOR

Beşiktaş'ta Mert Günok ve Alex Teixeira'nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic'ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Tedavisine hemen başlanan Pjanic'in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.