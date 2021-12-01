Beşiktaş açıkladı! Miralem Pjanic’in sakatlığı...

Beşiktaş, Miralem Pjanic'in çekilen MR'ında uyluk üst kısmında tendinit saptandığını ve oyuncunun tedavisine başlandığını duyurdu.
Beşiktaş'ın açıklaması: Futbol A Takımımızın bu sabah gerçekleştirdği antrenmanda sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçen futbolcumuz Miralem Pjanic'in uyluk üst kısmında (iliopsoas) tendinit saptanmış olup oyuncumuzın tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır.
Barcelona'dan kiralık olarak transfer edilen Miralem Pjanic, Şampiyonlar Ligi'nde 3 maçta 2 asist, ligde ise 8 maçta 2 asist katkısında bulundu. Pjanic, cumartesi günü oynanan Giresunspor maçında 90 dakika forma giymişti.
PJANİC'İN KASIMPAŞA MAÇINDA OYNAMASI ZOR
Beşiktaş'ta Mert Günok ve Alex Teixeira'nın ardından bir sakatlık haberi de Pjanic'ten geldi. Bu sabah yapılan antrenman öncesinde sol uyluk üst bölgesinde ağrı hissettiği için MR'ı çekilen yıldız oyuncunun, uyluk üst kısmında tendon iltihabı olarak bilinen tendinit saptandı. Tedavisine hemen başlanan Pjanic'in Kasımpaşa deplasmanında forma giymesi zor.