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Giriş Tarihi: 1.12.2021 20:19 Son Güncelleme: 1.12.2021 20:22

Galatasaray'a iyi haber! Arda Turan 3 ay sonra takımla çalıştı...

DHA
Galatasaray’a iyi haber! Arda Turan 3 ay sonra takımla çalıştı...

Galatasaray, Süper Lig’in 15. haftasında Altay ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla devam etti. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan kaptan Arda Turan, uzun bir aradan sonra takımla çalıştı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra pas çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenmanın ana bölümünde dört gruba ayrılan oyuncular, iki yarı alanda turnuva usulü çift kale oyun gerçekleştirdi. Antrenman, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi.

3 AY SONRA GERİ DÖNDÜ!

Sakatlığını atlatan Arda Turan, uzun bir aranın ardından bugün gerçekleştirilen antrenmanın bir bölümünde kontrollü bir şekilde takımla çalıştı.

Arda Turan, en son 19 Ağustos'ta Randers ile oynanan Avrupa Ligi ön eleme maçında forma giymişti.

Öte yandan ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı.

Sarı-kırmızılı ekip, Altay maçının hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Galatasaray'a iyi haber! Arda Turan 3 ay sonra takımla çalıştı...
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