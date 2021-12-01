Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Göztepe'den PFDK'ye tepki geldi: "Atakan'ın PFDK'ye sevk edilmesi kabul edilemez"
Giriş Tarihi: 1.12.2021 13:58 Son Güncelleme: 1.12.2021 15:12

Göztepe'den PFDK'ye tepki geldi: "Atakan'ın PFDK'ye sevk edilmesi kabul edilemez"

AA
Göztepe’den PFDK’ye tepki geldi: Atakan’ın PFDK’ye sevk edilmesi kabul edilemez

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, 29 Kasım Pazartesi günü oynadıkları Fenerbahçe maçının ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen Atakan Çankaya'nın kurula sevk edilmesinin kabul edilemez bulduğunu bildirdi.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın devre arasında oyuncuları Atakan Çankaya ile Fenerbahçeli İrfan Can Kahveci arasında bir olay yaşandığı belirtildi. Bu nedenle Atakan Çankaya'nın PFDK'ye sevk edildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Devre arasında iki oyuncu arasında yaşanan ve birkaç saniye süren, her maçta sıklıkla karşılaştığımız ve müsabaka içerisinde yaşandığında kart gösterilmesine bile gerek olamayabilecek durum nedeniyle oyuncumuzun disiplin kuruluna sevk edilmesi kabul edilemez. Yaşanan olaylarla ilgili tüm görüntüler kulübümüzde mevcut olup, oyuncumuzun gerekli savunması hukuk birimimiz tarafından en hızlı şekilde yapılacaktır."

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika haberi | Asgari Ücret zammı toplantısı başladı: Bakan Bilgin'den 2022 asgari ücret zammı açıklaması
SON DAKİKA: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar: Kur-faiz-enflasyon sarmalında yaşamayacağız
Meteoroloji'den son dakika kar yağışı uyarısı: Sıcaklık 12 derece birden düşecek...
SON DAKİKA | Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan flaş asgari ücret 2022 açıklaması! ‘Söz konusu olmaz’
SON DAKİKA | Merkez Bankası'ndan döviz kurları için peş peşe hamleler! Piyasaya müdahale geldi
Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş asgari ücret açıklaması
Altın gram fiyatı YENİDEN YÜKSELİŞTE! Altın fiyatları için trend sürecek mi? Çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı 30 Kasım bugün ne kadar, kaç TL oldu?
SON DAKİKA | Asgari ücret 2022 için ilkler yaşanabilir! İşte masadaki sürpriz: Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
Son dakika: Bakan Koca müjdeyi verdi: Birkaç gün içinde önemli, hepimizi sevindirecek gelişmeler olacak
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan dolar kuru, faiz, enflasyon ve büyüme mesajı: Bu yoldan geri dönmeyeceğiz...
ARKADAŞINA GÖNDER
Göztepe'den PFDK'ye tepki geldi: "Atakan'ın PFDK'ye sevk edilmesi kabul edilemez"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA