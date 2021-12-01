İrfan Can şoku! ‘saldırı’dan PFDK’da

F.Bahçe’nin 26 yaşındaki futbolcusu, Göztepe maçındaki “saldırısı” nedeniyle 44. maddeden disipline verildi
Türkiye Futbol Federasyonu, dün PFDK sevklerini açıkladı. Göztepe maçında soyunmaodası koridorlarında rakip futbolcuAtakan Çankaya ile problem yaşayanİrfan Can Kahveci de disipline verildi. Fenerbahçe'nin yıldızının, Göztepe maçındaki "saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu. Talimatnamede, 44.maddenin içeriğinde 5 ila 10 müsabakadanmen cezası verilebileceğiyazıyor. Atakan ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden PFDK'ya verildi. Bu maddede ise 1ila 3 maç ceza verilebileceğibelirtiliyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresun maçı sonrasındaki açıklamalarından "hakareti", Necip Uysal da "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya gönderildi.