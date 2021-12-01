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Giriş Tarihi: 1.12.2021

İrfan Can şoku! ‘saldırı’dan PFDK’da

İrfan Can şoku! ‘saldırı’dan PFDK’da

F.Bahçe’nin 26 yaşındaki futbolcusu, Göztepe maçındaki “saldırısı” nedeniyle 44. maddeden disipline verildi

Türkiye Futbol Federasyonu, dün PFDK sevklerini açıkladı. Göztepe maçında soyunma odası koridorlarında rakip futbolcu Atakan Çankaya ile problem yaşayan İrfan Can Kahveci de disipline verildi. Fenerbahçe'nin yıldızının, Göztepe maçındaki "saldırısı" nedeniyle 44. maddeden tedbirli olarak sevk edildiği duyuruldu. Talimatnamede, 44. maddenin içeriğinde 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilebileceği yazıyor. Atakan ise "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle 36. maddeden PFDK'ya verildi. Bu maddede ise 1 ila 3 maç ceza verilebileceği belirtiliyor. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Giresun maçı sonrasındaki açıklamalarından "hakareti", Necip Uysal da "kural dışı hareketi" sebebiyle PFDK'ya gönderildi.

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İrfan Can şoku! ‘saldırı’dan PFDK’da
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