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Giriş Tarihi: 1.12.2021 11:43

Mustafa Denizli: Kupada yola devam etmek önemliydi

AA
Mustafa Denizli: Kupada yola devam etmek önemliydi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 2-0 geriye düştüğü müsabakada Manisa FK'yi 4-2 yenerek adını 5. tura yazdıran Altay'ın teknik direktörü Mustafa Denizli, kupada yola devam etmenin kendileri için önemli olduğunu bildirdi.

Mustafa Denizli, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, dünkü karşılaşmanın kendileri için ilk yarısının "siyah", ikinci devresinin ise "beyaz" olduğunu belirtti.

Kupa maçlarında iyi konsantre olunmaması durumda sürprizlerin yaşanabileceğini bildiren Denizli, şunları kaydetti:

"Sürpriz yaşayabilirdik ancak devrede toparladık. Normal şartlarda geçmemiz gereken bir turdu, bunu biraz geciktirdik, sinirlendik ancak bunu kendimiz yaptık. Kupada yola devam etmek önemliydi. İyi mücadele ettik, özellikle ikinci yarı ofansif aksiyonlarımız ve mücadelemiz güzeldi. Fırsat verdiğimiz arkadaşlar ellerinden gelenleri yapmaya çalıştılar ama istediğimiz sonucu alamadık. Bazı arkadaşlarımızı dinlendirmek istiyorduk ancak mecburen onların da oyuna dahil olmasıyla sonuca rahat ulaştık. Her şeye rağmen turu geçmek güzel. Turu geçtiğimiz için mutluyuz."

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Mustafa Denizli: Kupada yola devam etmek önemliydi
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