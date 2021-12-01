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Giriş Tarihi: 1.12.2021 22:11 Son Güncelleme: 1.12.2021 22:22

Son dakika: Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri... Sezon başında yaptığı transferlerle iddialı bir kadro kuran Beşiktaş'ta kötü sonuçlar üst üste geldi. İtalyan medyasında yer alan haberde Serie A ekibi Napoli, Beşiktaşlı milli futbolcunun menajeriyle temasa geçti ve transfer görüşmelerine başladı.

Son dakika haberi... Sezon başında yaptığı transferlerle iddialı bir kadro kuran Beşiktaş, istediği sonuçları bulamadı. Siyah-beyazlılar Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynadığı 5 maçı da kaybederken henüz puan toplayamadı.

Süper Lig'de son olarak sahasında Giresunspor'a 4-0 mağlup olan Beşiktaş, ligde de üst üste 4. mağlubiyetini aldı.

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken İtalyan medyasında Beşiktaşlı milli futbolcu için Napoli'nin devrede olduğu aktarıldı.

Il Pallone Gonfiato'ya röportaj veren Umut Meraş'ın menajeri Kemal Can Tekin, "Napoli, Umut ile ilgileniyor. Geçen hafta benimle temasa geçtiler ve görüşmelere başladık." ifadelerini kullandı.

Tekin, "Umut'un ana hedefi Beşiktaş ile zaferler ve başarılar elde etmek ama bir teklif gelirse ne olacağını göreceğiz, bu futbol. Açıkçası, tüm Türk oyuncular gibi onun için de Avrupa'nın en iyi liglerine çıkmak bir heves. Bu günlerde İspanya, İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda telefon alıyorum." dedi.

Sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Le Havre'dan 1.5 milyon Euro bedelle transfer edilen Umut Meraş, Beşiktaş ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

25 yaşındali milli sol bek bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 13 maçta 1 asist kaydetti.

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Son dakika: Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...
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