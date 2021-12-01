Son dakika: Napoli, Beşiktaşlı milli yıldızın peşinde! Menajerinden transfer açıklaması...

Tekin, "Umut'un ana hedefi Beşiktaş ile zaferler ve başarılar elde etmek ama bir teklif gelirse ne olacağını göreceğiz, bu futbol. Açıkçası, tüm Türk oyuncular gibi onun için de Avrupa'nın en iyi liglerine çıkmak bir heves. Bu günlerde İspanya, İngiltere ve İtalya'dan çok sayıda telefon alıyorum." dedi.