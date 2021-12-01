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Giriş Tarihi: 1.12.2021 17:47 Son Güncelleme: 1.12.2021 17:48

Vincenzo Montella'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Bizi çok çok motive eden bir maç"

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Vincenzo Montella’dan Trabzonspor maçı yorumu! Bizi çok çok motive eden bir maç

Adana Demirspor Teknik direktörü Vincenzo Montella, Trabzonspor maçıyla ilgili konuştu. Montella, "Bizi çok çok motive eden bir maç, cesaretimizle ve oyun sitilimizle istediğimiz sonucu almaya gideceğiz" dedi.

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında 4 Aralık Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı. Akdeniz ekibi, kulüp tesislerinde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Montella, antrenman öncesi yaptığı açıklamada, Trabzonspor maçı için motivasyonlarının yüksek olduğunu söyledi.

Karşılaşmada en iyi şekilde oynayacaklarını belirten Montella, "Baktığınız zaman ligin en iyi takımına karşı oynayacağız ve son 5 maçta 5 galibiyet aldılar. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

Montella, Trabzonspor maçına çok iyi hazırlanacaklarını anlatarak, "Biz orada cesaretli bir şekilde kendi futbolumuzu, sonuca odaklı oynamamız gerekiyor. Tabii ki kolay bir maç olmayacak ama biz de oraya elimiz boş gitmeyeceğiz. Bizi çok çok motive eden bir maç ve cesaretimizle, oyun sitilimizle istediğimiz sonucu almaya gideceğiz. Bizi hedefe kilitleyen maçlardan bir tanesi olacak. Biz herkese karşı oynayabileceğimizi de gösterdik ve böyle de devam edeceğiz." diye konuştu.

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Vincenzo Montella'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Bizi çok çok motive eden bir maç"
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