Vincenzo Montella'dan Trabzonspor maçı yorumu! "Bizi çok çok motive eden bir maç"

Karşılaşmada en iyi şekilde oynayacaklarını belirten Montella, "Baktığınız zaman ligin en iyi takımına karşı oynayacağız ve son 5 maçta 5 galibiyet aldılar. Biz de ona göre hazırlığımızı yapacağız." diye konuştu.

Montella, Trabzonspor maçına çok iyi hazırlanacaklarını anlatarak, "Biz orada cesaretli bir şekilde kendi futbolumuzu, sonuca odaklı oynamamız gerekiyor. Tabii ki kolay bir maç olmayacak ama biz de oraya elimiz boş gitmeyeceğiz. Bizi çok çok motive eden bir maç ve cesaretimizle, oyun sitilimizle istediğimiz sonucu almaya gideceğiz. Bizi hedefe kilitleyen maçlardan bir tanesi olacak. Biz herkese karşı oynayabileceğimizi de gösterdik ve böyle de devam edeceğiz." diye konuştu.