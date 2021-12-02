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Giriş Tarihi: 2.12.2021 18:21 Son Güncelleme: 2.12.2021 18:25

Christian Eriksen futbola dönüyor! EURO 2020'den sonra ilk kez...

Christian Eriksen futbola dönüyor! EURO 2020’den sonra ilk kez...

2020 Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı talihsiz olayın ardından sahalardan uzak kalan Christian Eriksen, aylar sonra ilk kez bireysel idmanlara başladı. Inter'in sözleşmeli futbolcusu olan Eriksen, ülkesinin takımı olan Odense'de, çalışmalarına devam edecek.

Yaz aylarından düzenlenen EURO 2020'de Danimarka - Finlandiya maçında kalp krizi geçiren ve yapılan müdahaleler sonrası hayata döndürülen Christian Eriksen, aylar sonra futbola dönmeye hazırlanıyor.

Uzun süren operasyonlar sonrası kalp ritmi düzenleyicisiyle hayatına devam eden Eriksen, bireysel antrenmalarına başladı.

Inter'in sözleşmeli futbolcusu olan Danimarkalı yıldız, bireysel idmanlarına İtalyan ekibinde değil, ülkesinin takımı olan Odense'de devam edecek.

İtalya Serie A'nın kurallarına göre, kalp ritmi düzenleyicisi takılan futbolcular güvenlik sebepleri nedeniyle İtalya'da forma giyemiyor. Öte yandan Inter'in, Eriksen ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.

Profesyonel kariyerinde Ajax, Tottenham ve Inter'de forma giyen Eriksen, 531 resmi kulüp karşılaşmasında 114 gol atıp 158 de asist yaptı. 29 yaşındaki oyuncu, 109 kez terlettiği milli formasıyla da 36 gol attı.

📢 EURO 2020'de geçirdiği kalp krizinin ardından futboldan uzak kalan Christian Eriksen, Danimarka'nın Odense kulübünde bireysel idmanlarına başladı.

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Christian Eriksen futbola dönüyor! EURO 2020'den sonra ilk kez...
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