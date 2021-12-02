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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapıyorlar!

MEHMET ÖZCAN
Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapıyorlar!

Soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Disiplin Kurulu'na kasıtlı sevkler var. Sistemin her tarafı çürük Hakemlik müessesesi çalışmıyor. Bunu nasıl bertaraf edeceğimizi görüşüyoruz. Biz sisteme uymayacağız, sistem değişecek Şampiyonluk yarışında hiçbir şey bitmedi. 14 puan fazla görünse de fark kapanacak. Artık lige daha fazla konsantre olacağız.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, dün sabah basın mensuplarıyla sohbet toplantısında bir araya geldi. Şampiyonluk yarışı, takımın durumu, TFF, kurullar ve hakemlerle ilgili flaş açıklamalar yapan Başkan Elmas'ın anlattıklarından öne çıkanlar şöyle:
GÖREVE geleli 6 ay oldu ama bana 5-6 yıl gibi geldi. Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. Yaptığımız transferlerden memnunum. Bazı oyuncularımız çok çabuk uyum gösterdi. Ortak hedef doğrultusunda yürüyoruz.

KEREM İLE PRENSİPTE ANLAŞTIK

OYUNCULARIMIZA gelen teklif yok ama bu teklif gelmeyeceği anlamı taşımıyor. Değerini bulan ve kariyerini başka yerde sürdürmek isteyen her oyuncuyla vedalaşabiliriz. Her mevkinin alternatifi ile ilgili listemiz hazır. Oldukça dinamik bir listeyle çalışıyoruz.
TRANSFER için Gedson Fernandes'e ilgimizi Benfica Kulübü biliyor. Gedson'un bize olan ilgisi de ortada. Listemizde yer alan başka oyuncular da var. Ocak ayında detaylı görüşmeleri ve gerekli hamleleri yapacağız.
KEREM'IN sözleşmesini uzatmak için prensip anlaşmasına vardık. Toplamda 5 yıllık olacak. Mukavelede çıkış maddesi bulunmuyor.



MOHAMED İÇİN DAHA 1 AYIMIZ VAR

MOSTAFA Mohamed'in bonservisi için aralık sonuna kadar opsiyonumuz var. Kendisi kalmak için istekli. Bu kulüpte kim oynamak istemez? Bu konuda son kararı teknik direktörümüz Fatih Terim verecek.
ALTYAPIDAN Bartuğ Elmaz'ın Galatasaray'da kalmasını istiyoruz. Hedefimiz genç ve dinamik bir Galatasaray. 1996-2000 yılındaki modele girmeye çalışıyoruz.
YARIŞTA hiçbir şey bitmedi. 14 puan fazla görünse de bu farkın pozitif anlamda böyle kalmayacağına eminim. Lige daha fazla konsantre olacağız.

NİHAT BEY'E OPERASYON YAPIYORLAR!

TFF'DE seçimlere hazırlanan gruplar var. Galatasaray, Fenerbahçe ve diğer kulüpleri Nihat Bey ile kavga ettirerek bir takım operasyonlarla Nihat Bey'i de zor durumda bırakmak isteyen birkaç grubun olduğunu düşünüyorum. Bunu da Nihat Bey'e söyledim. Oradaki konuşmaları bugün kamuoyuna açıklasam yer yerinden oynar.
MERCEDES'E binmek için TFF yönetiminde kalmak isteyenler var. Sadece kendileri değil, aileleri de... Verilen Mercedeslerin listesini federasyon şeffafça açıklasa da herkes rahatlasa. Kimin eşi kullanıyor, kimde kaç Mercedes var.

PUANIM 10 ÜZERINDEN 5!

SEÇİMİN ardından şu ana kadar geçen zamanda kendime 10 üstünden 5 puan veririm. Galatasaray ile ilgili kurduğumuz hayallere ulaşmamız halinde notum 7, 8'e çıkabilir.
YABANCI sınırlaması ile ilgili tüm kulüplerin rahatsızlığı var. Alınan kararın hiçbir dayanağı yok. Bazı menajerlerle para kazanan arkadaşların işi pişirmesiyle buraya gelindi.

SİSTEM ÇÜRÜK, RAPORLAR DEĞİŞTİRİLİYOR

BIZIM soyunma odası koridorunda gizli ses kaydı yapan gözlemci yakaladık. Bazı gazetecilere raporları sızdıran gözlemciler var. Koridorlarda işine geleni yazıp işine gelmeyeni yazmayan gözlemciler var. Hakem raporunu değiştiren hakem gözlemcileri var. Disiplin kurulunda da kasıtlı sevkler bulunuyor. Sistemin her tarafı çürük. Biz sisteme uymayacağız, sistemi değiştireceğiz.
MAÇLA ilgili raporlar maç bittikten sonra hemen verilmeli. Ertesi güne kalmamalı. Çünkü bu raporlar değiştiriliyor, hatta hakemin raporlarına bile müdahale ediliyor.
GENÇ hakemlerimizden raporlar aldık. Bunu Nihat Bey'e sundum. BAL'da, amatörde hakemlerin yollarının nasıl tıkandığını, engellendiklerini gösterdik.

İSTENMEYEN 9 HAKEM VAR

HAKEMLİK müessesesinin çalışmadığı ortada. Bunu nasıl bertaraf edeceğimize dair MHK ve Kulüpler Birliği ile görüşüyoruz. Yine kaos sezonu oluyor. Her hafta bir takım bağırıyor.
BÜTÜN kulüplere baktığımız zaman, şu anda istenmeyen 9 hakem var. Bazıları FIFA kokartlı. Sistemi düzeltmezseniz seneye bir 9 hakemin daha ismi verilir. Bu işte hakkaniyetsizlik var.

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Galatasaray Başkanı Burak Elmas: Soyunma odası koridorlarında ses kaydı yapıyorlar!
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