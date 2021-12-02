Konyaspor - Vanspor maçında büyük centilmenlik! Gole izin verdiler...

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Günün 19.00'da başlayan karşılaşmasında Süper Lig'in bu sezon flaş ekibi Konyaspor, Vanspor'u ağırladı.
TFF 2. Lig'de yer alan Vanspor'un Süper Lig ekibine karşı verdiği mücadelede dikkat çeken bir fair play örneği yaşandı.
Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlanmasıyla birlikte Vansporlu futbolcular durdu. Konyaspor atağı devam ettirdi ve 33. dakikada gol attı. Golün ardından bu kez Konyasporlular durdu ve Vanspor'un skoru eşitlemesine izin verdi.
Konyaspor - Vanspor maçında Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlanmasıyla birlikte Vansporlu futbolcular durdu.— Sabah Spor (@sabahspor1) December 2, 2021
Konyaspor atağı devam ettirdi ve 33. dakikada gol attı.
Golün ardından bu kez Konyasporlular durdu ve Vanspor'un skoru eşitlemesine izin verdi.pic.twitter.com/px79b7OgEB