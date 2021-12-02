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Giriş Tarihi: 2.12.2021 20:14 Son Güncelleme: 2.12.2021 20:18

Konyaspor - Vanspor maçında büyük centilmenlik! Gole izin verdiler...

Konyaspor - Vanspor maçında büyük centilmenlik! Gole izin verdiler...

4. tur karşılaşmalarının oynandığı Ziraat Türkiye Kupası'nda büyük heyecan devam ediyor. Bu akşam saat 19.00'da başlayan Konyaspor - Vanspor karşılaşmasında büyük bir centilmenliğe imza atıldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda birbirinden zorlu karşılaşmalar devam ediyor. Günün 19.00'da başlayan karşılaşmasında Süper Lig'in bu sezon flaş ekibi Konyaspor, Vanspor'u ağırladı.

TFF 2. Lig'de yer alan Vanspor'un Süper Lig ekibine karşı verdiği mücadelede dikkat çeken bir fair play örneği yaşandı.

Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlanmasıyla birlikte Vansporlu futbolcular durdu. Konyaspor atağı devam ettirdi ve 33. dakikada gol attı. Golün ardından bu kez Konyasporlular durdu ve Vanspor'un skoru eşitlemesine izin verdi.

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Konyaspor - Vanspor maçında büyük centilmenlik! Gole izin verdiler...
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