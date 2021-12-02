Konyaspor - Vanspor maçında büyük centilmenlik! Gole izin verdiler...

Konyasporlu Oğulcan Ülgün'ün sakatlanmasıyla birlikte Vansporlu futbolcular durdu. Konyaspor atağı devam ettirdi ve 33. dakikada gol attı. Golün ardından bu kez Konyasporlular durdu ve Vanspor'un skoru eşitlemesine izin verdi.