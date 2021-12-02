Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA: TFF Galatasaray'ın itirazını reddetti! Fatih Terim'in cezası onandı...
Giriş Tarihi: 2.12.2021 19:48 Son Güncelleme: 2.12.2021 19:58

SON DAKİKA: TFF Galatasaray'ın itirazını reddetti! Fatih Terim'in cezası onandı...

SON DAKİKA: TFF Galatasaray’ın itirazını reddetti! Fatih Terim’in cezası onandı...

Son dakika haberi... TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçlık ceza için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı. Öte yandan Tahkim Kurulu, Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı.

Son dakika haberi... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü'nün teknik direktör Fatih Terim'e verilen 6 maçtan men ve 59 bin TL para cezası için yaptığı itirazı reddetti ve kararı onadı.

Tahkim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

Öte yandan Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.

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SON DAKİKA: TFF Galatasaray'ın itirazını reddetti! Fatih Terim'in cezası onandı...
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