SON DAKİKA: TFF Galatasaray’ın itirazını reddetti! Fatih Terim’in cezası onandı...

Tahkim, Galatasaray Başkanı Burak Elmas'a verilen 30 bin TL para cezası kararının da onandığını açıkladı. Kurul ayrıca, yönetici Rezan Epözdemir'e verilen toplamda 3 ay 21 gün hak mahrumiyeti ve 125 bin TL para cezasına yapılan itirazı kabul etti ve cezayı kaldırdı.