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Giriş Tarihi: 2.12.2021

Taraftardan 25 milyon TL

Taraftardan 25 milyon TL
PANDEMİ döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla G.Saray nefes aldı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribün hasılatında kulüp rekoru kırdı. 4 gün içinde Nef Stadyumu'nda ligde F.Bahçe ve Avrupa'da Marsilya ile karşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta 93 bin kişiyi ağırladı. 5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti. Derbiden 14 milyon TL, Marsilya maçından 10 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25 milyon TL sıcak parayı kasasına koydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.

FLORYA'DA OMAR SÜRPRIZİ
Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarına devam etti. ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı. Fatih Terim, Norveçli oyuncuyla yakından ilgilendi. Arda Turan da antrenmanın bir bölümüne katıldı.

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