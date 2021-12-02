Taraftardan 25 milyon TL

PANDEMİ döneminde tribün gelirleri dibe vururken stat kapasitelerinin yüzde yüz açılmasıyla G.Saray nefes aldı. Sarı-kırmızılılar geçen hafta tribünhasılatında kulüp rekoru kırdı. 4gün içinde Nef Stadyumu'nda ligdeF.Bahçe ve Avrupa'da Marsilya ilekarşılaşan Galatasaray, bu 2 maçta93 bin kişiyi ağırladı. 5 maçlık kombineler sınırlı sayıda olduğu için Aslantepe'de 87-88 bin bilet satışı gerçekleşti. Derbiden 14 milyonTL, Marsilya maçından 10 milyonTL'nin üzerinde gelir eldeedildi ve sarı-kırmızılı kulüp 25milyon TL sıcak parayı kasasınakoydu. Ek olarak GS Store mağazalarındaki cirolar da arttı.
FLORYA'DA OMAR SÜRPRIZİ
Galatasaray, Altay maçının hazırlıklarına devam etti. ABD'deki son operasyon süreci tamamlanan Omar Elabdellaoui, İstanbul'a dönerek atletik performans ekibi ile çalışmalara başladı. Fatih Terim, Norveçli oyuncuyla yakından ilgilendi. Arda Turan da antrenmanın bir bölümüne katıldı.