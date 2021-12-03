Denizlispor'da hedef Bursaspor maçı! "Mutlak kazanmalıyız"

Bütün zorluklara rağmen Denizlispor'u en üstlere çıkarmak istediklerini belirten Uz, "Biz 5 maç sonuç alamayız diye bir ibare kullanmıştım. Çünkü altyapı ile çıktık. Biliyorsunuz 3 maçı mağlup olduk, Eyüp ve Adanaspor maçında da 6 puan aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Bunları aldıktan sonra takım ve şehir bir havaya girdi, hep beraber. Zorluğa rağmen yönetim kurulu olarak arkadaşlarla gövdemizi taşın altına koyduk. Niçin bu sahalarımız boş, niçin gelinmiyor? Acaba bizim bir hatamız mı var? Şu an önümüzde Bursaspor maçı var. Bu maçı muhakkak kazanmamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun bizim artık alt sıralardan çıkmamız lazım. Taraftarları, şehirdeki iş insanlarını, hanımefendileri ve çocukları davet etmek istiyorum. Gelin bize destek verin, yalnız bırakmayın. Biz her türlü işin altından kalkıyoruz" dedi.