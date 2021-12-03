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Giriş Tarihi: 3.12.2021 14:34

Denizlispor'da hedef Bursaspor maçı! "Mutlak kazanmalıyız"

İHA
Denizlispor’da hedef Bursaspor maçı! Mutlak kazanmalıyız

Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, gerçekleştirdiği basın toplantısında Bursaspor maçının öneminden bahsederek, kazanmaları gereken bir karşılaşma oynayacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da Başkan Mehmet Uz, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde basın toplantısı geçekleştirdi. Gündeme dair açıklamalardan bulunan Uz, taraftar desteğine ve U19 takımının başarısına dikkat çekti.

Bütün zorluklara rağmen Denizlispor'u en üstlere çıkarmak istediklerini belirten Uz, "Biz 5 maç sonuç alamayız diye bir ibare kullanmıştım. Çünkü altyapı ile çıktık. Biliyorsunuz 3 maçı mağlup olduk, Eyüp ve Adanaspor maçında da 6 puan aldık. Bu bizi çok mutlu etti. Bunları aldıktan sonra takım ve şehir bir havaya girdi, hep beraber. Zorluğa rağmen yönetim kurulu olarak arkadaşlarla gövdemizi taşın altına koyduk. Niçin bu sahalarımız boş, niçin gelinmiyor? Acaba bizim bir hatamız mı var? Şu an önümüzde Bursaspor maçı var. Bu maçı muhakkak kazanmamız gerekiyor. Şartlar ne olursa olsun bizim artık alt sıralardan çıkmamız lazım. Taraftarları, şehirdeki iş insanlarını, hanımefendileri ve çocukları davet etmek istiyorum. Gelin bize destek verin, yalnız bırakmayın. Biz her türlü işin altından kalkıyoruz" dedi.

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Namağlup liderliğini sürdüren U19 takımını kutlayan Başkan Uz, "Bizim bir U19 takımımız var. Ben buradan onlara teşekkür edip başarılarının devamını diliyorum. Şu an namağlup şekilde liderler. Bizim burada amacımız, altyapı ile ilgili bir adım atmak ve sonuna geldik. Belki bir hafta içerisinde, uzamayacak zaten bu. Bir projemiz var. U19 dediğimiz takım şampiyonluğa gidiyor şu anda. Bize buradan futbolcu lazım. Biz dışarıdan futbolcu alarak bir yere varamayız" diye konuştu.

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Denizlispor'da hedef Bursaspor maçı! "Mutlak kazanmalıyız"
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