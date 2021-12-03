Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İrfan Can’a 2 maç!
Giriş Tarihi: 3.12.2021

İrfan Can’a 2 maç!

İrfan Can’a 2 maç!
Göztepe maçından sonra soyunma odasında rakip oyuncu Atakan Çankaya ile girdiği fiziki müdahaleden dolayı TFF Hukuk Müşavirliği tarafından "saldırı" nedeniyle disipline sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı. PFDK, tecrübeli futbolcuya, rakip takım oyuncusuna yönelik 'sportmenliğe aykırı' hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdiğini duyurdu. F.Bahçe bu kararla derin bir nefes alırken İrfan Can, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Göztepeli Atakan'a ise ceza çıkmadı. Bu arada Giresunspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Beşiktaşlı Necip Uysal da 2 maçtan men edildi. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hekimlerden sonra sağlık çalışanlarına zam TBMM'nin gündeminde
Muharrem İnce, Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Abdullah Gül isminde anlaşacaklarını duyuyorum
Son dakika: Erkan Petekkaya'dan üzen haber! Erkan Petekkaya hastaneye kaldırıldı
İBB’nin skandal satışına mahkemeden ret!
Cristiano Ronaldo bir kez daha tarih yazdı! Manchester United-Arsenal maçına damga vurdu!
WBC'de dev maç heyecanı! Usyk'ten Tyson Fury'e dövüş çağrısı...
FETÖ’cü Kanter’in ABD Hükümetine yalakalığı ters tepti: 'Çeneni kapa ve top sür'
Savaş çanları çalarken ABD ve Rusya arasında kritik toplandı: Kritik ana gelindi
Son dakika: 2 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Günde 1 dakikanızı ayırın! Sıkı ve dümdüz bir karın için en etkili egzersiz
ARKADAŞINA GÖNDER
İrfan Can’a 2 maç!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA