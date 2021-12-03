İrfan Can’a 2 maç!

Göztepe maçından sonra soyunma odasında rakip oyuncu Atakan Çankaya ile girdiği fiziki müdahaleden dolayı TFF Hukuk Müşavirliğitarafından "saldırı" nedeniyledisipline sevk edilen İrfan Can Kahveci'nin cezası açıklandı. PFDK, tecrübeli futbolcuya, rakip takım oyuncusuna yönelik 'sportmenliğeaykırı' hareketi nedeniyle 2 maç ceza verdiğini duyurdu. F.Bahçe bu kararla derin bir nefes alırken İrfan Can, Çaykur Rizespor ve Gaziantep maçlarında forma giyemeyecek. Göztepeli Atakan'a ise ceza çıkmadı. Bu arada Giresunspor karşılaşmasındakırmızı kart görenBeşiktaşlı Necip Uysal da 2 maçtanmen edildi. Siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ise sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti cezası aldı.