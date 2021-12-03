Son dakika: Efsane isimden Attila Szalai ve Chelsea sözleri! "Transferi çok iyi olur..."

Son dakika haberi... Süper Lig'de Fenerbahçe forması giyen Attila Szalai, sarı-lacivertli takımdaki performansıyla Avrupa'nın birçok dev kulübünü peşine taktı. Fenerbahçe'ye transfer olduğu tarihten bu yana ilk 11'in değişilmez ismi olan Szalai, son günlerde Vitor Pereira tarafından kesik yedi.
Son günlerde sıkça Premier Lig devi Chelsea'yle anılan Szalai için efsane isim William Gallas, dikkat çeken yorumlarda bulundu.
William Gallas, Szalai'nin Macaristan Milli Takımı için de çok önemli bir isim olduğunu ve Chelsea'ye transferinin çok iyi olacağını söyledi.
William Gallas'ın açıklamaları şöyle:
"Attila Szalai bence Macaristan Milli Takımı'ndaki en önemli isim. Son derece güçlü ve hızlı. Taktik gereği geride oynuyor ama bence sol kanadı tamamen kullanabilir. Hala genç ve hala gelişebilir. Chelsea'ye transferi çok iyi olur."
"Chelsea'ye transferinin ona seviye atlaması açısından çok yardımcı olacağına eminim. Premier Lig'de dünyanın en iyi forvetlerine karşı oynayabilir. Oradaki her maç çok fiziksel, bundan hiç korkmadım. Szalai de korkmaz."
2021 Ocak ayında Fenerbahçe'ye transfer olan genç oyuncu, sarı-lacivertli formayı 42 kez terletti. Szalai, bu 42 maçta 3 gol katkısı yaptı.