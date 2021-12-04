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Giriş Tarihi: 4.12.2021 21:26 Son Güncelleme: 4.12.2021 21:30

Barcelona, evinde Real Betis'e kaybetti! Xavi ilk mağlubiyetini aldı...

Barcelona, evinde Real Betis’e kaybetti! Xavi ilk mağlubiyetini aldı...

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi. Böylece, Barcelona Xavi yönetiminde ilk mağlubiyetini aldı.

İspanya La Liga'nın 16. haftasında Barcelona, sahasında oynadığı maçta Real Betis'e 1-0 yenildi. İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmada Real Betis'in galibiyet golünü 79. dakikada Juanmi attı. Barcelona'nın başında 4. maçı çıkan teknik direktör Xavi Hernandez ilk yenilgisini aldı.

Katalan ekibinde 17 yaşındaki orta saha oyuncusu "Gavi" lakaplı Pablo Paez Gavira 35. dakikada sakatlanarak oyundan çıktı.

La Liga'da bir maçı eksik olan Barcelona 23 puanla 7. sırada kalırken, Real Betis 30 puanla 3. sırada bulunuyor.

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Barcelona, evinde Real Betis'e kaybetti! Xavi ilk mağlubiyetini aldı...
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