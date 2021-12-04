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Giriş Tarihi: 4.12.2021 21:18 Son Güncelleme: 4.12.2021 21:19

Divock Origi 90+4'de Liverpool'a hayat verdi! Maç fazlasıyla liderliğe yükseldiler...

AA
Divock Origi 90+4’de Liverpool’a hayat verdi! Maç fazlasıyla liderliğe yükseldiler...

İngiltere Premier Lig'in 15. haftasında Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 90+4'de Divock Origi'nin attığı golle 1-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, deplasmanda Wolverhampton'ı 1-0 yenerek liderliğe yükseldi. Chelsea'nin puan kaybettiği haftada deplasmanda Wolverhampton ile karşılaşan Liverpool, baştan sona üstün oynadığı ve birçok pozisyondan yararlanamadığı karşılaşmayı 90+4. dakikada Divock Origi'nin golüyle kazandı.

Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Liverpool liderlik koltuğuna oturdu. Wolverhampton ise 21 puanda kaldı.

Aynı saate başlayan diğer maçta Suudi Arabistan kaynaklı şirketlerden oluşan konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United, sahasında Burnley'yi 1-0 yenerek bu sezon ilk galibiyetini elde etti.

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Divock Origi 90+4'de Liverpool'a hayat verdi! Maç fazlasıyla liderliğe yükseldiler...
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