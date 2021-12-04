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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Fatih Terim’den ideal kadro

Fatih Terim’den ideal kadro
Yeni Malatya deplasmanında Feghouli, Cicaldau ve Kerem'i dinlendiren Fatih Terim, Altay maçında ideal kadrosunu sahaya sürecek. Son 3 maçta gol atamayan Diagne yerine ileri uçta Mohamed'in şans bulması bekleniyor. Fransa'da tedavisi devam eden Boey ve Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncu dışında sarı-kırmızılılarda eksik yok. Takımla çalışmalara başlayan Arda Turan yedek soyunacak. F.Bahçe derbisinde ceza alan tribünlerde bulunan taraftarlara Altay maçı için bloke koyulmuştu. Aslantepe'de bu yüzden tribünlerde yer yer boşluk bekleniyor.

ASLAN, ALTAY MAÇIYLA SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR
Ligde son oynadığı üç maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan G.Saray, bugün Altay'ı konuk edecek. Sarıkırmızılı ekip, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisi başlatmayı ve ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 5 maçı kazanmayı hedefliyor.
Fatih Terim, 5+1 maçlık cezasının 2.'sini Altay karşısında çekecek. Deneyimli hoca locadan maçı izlerken, kulübede Selçuk inan ve Necati Ateş olacak.

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Fatih Terim’den ideal kadro
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