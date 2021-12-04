Fatih Terim’den ideal kadro

Yeni Malatya deplasmanında Feghouli, Cicaldau ve Kerem'i dinlendiren Fatih Terim, Altay maçında ideal kadrosunu sahaya sürecek. Son 3 maçta gol atamayan Diagne yerine ileri uçta Mohamed'in şans bulması bekleniyor. Fransa'da tedavisidevam eden Boey ve Kovid-19 testipozitif çıkan bir oyuncu dışında sarı-kırmızılılardaeksik yok. Takımla çalışmalara başlayan Arda Turan yedek soyunacak. F.Bahçe derbisinde ceza alan tribünlerde bulunan taraftarlara Altay maçı için bloke koyulmuştu. Aslantepe'de bu yüzden tribünlerde yer yer boşluk bekleniyor.
ASLAN, ALTAY MAÇIYLA SERİ BAŞLATMAK İSTİYOR
Ligde son oynadığı üç maçı kazanamayan ve lider Trabzonspor'un 14 puan gerisinde olan G.Saray, bugün Altay'ı konuk edecek. Sarıkırmızılı ekip, bu müsabaka ile birlikte galibiyet serisi başlatmayı ve ilk yarının sonuna kadar oynayacağı 5 maçı kazanmayı hedefliyor.
Fatih Terim, 5+1 maçlık cezasının 2.'sini Altay karşısında çekecek. Deneyimli hoca locadan maçı izlerken, kulübede Selçuk inan ve Necati Ateş olacak.