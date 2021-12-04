Galatasaray'dan hakem tepkisi! "Cüneyt Hoca 'kurallar değişti' dedi"

"CÜNEYT ÇAKIR 'KURALLAR DEĞİŞTİ' DEDİ"

"Herkese göre değişiyor penaltı. Bize göre de değişiyor. Top vücuttan sekti, hocaya söyledik, Cüneyt Hoca kurallar değişti dedi. Bu penaltı pozisyonları bize geldiğinde farklı yorumlanıyor. Garip garip şeyler oluyor. Bize karşı olması ciddi anlamda bizi yoruyor. Kazanabilecek bir oyun oynadık ama olmadı. Bazı topları da içeri atmak gerekiyor, bu da bir gerçek."