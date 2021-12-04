Kritik maç A Spor’da

Alt sıralardan sıyrılmak isteyen Southampton ile 9 maçtır kazanamayan Brighton’ın karşılaşması 18.00’de oynanacak
Hafta sonunun vazgeçilmezi İngiltere Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 15. haftanın akşam seansında alt sıralardan kurtulmak isteyen Southampton(16.) ile ligde oynadığı son 9 karşılaşmada (7B-2M) galibiyet yüzü göremeyen Brighton&Hove Albion, St. Mary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Southampton'da 3 golletakımını sırtlayan CheAdams'a güvenirken,Brighton da Maupay'ninperformansı en büyükkozu. Zorlu mücadele, saat 18.00'de naklen A Spor'da ekranlarda olacak.