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Giriş Tarihi: 4.12.2021

Kritik maç A Spor'da

Kritik maç A Spor’da

Alt sıralardan sıyrılmak isteyen Southampton ile 9 maçtır kazanamayan Brighton’ın karşılaşması 18.00’de oynanacak

Hafta sonunun vazgeçilmezi İngiltere Premier Lig, A Spor'da futbolseverlerle buluşmaya devam ediyor. 15. haftanın akşam seansında alt sıralardan kurtulmak isteyen Southampton (16.) ile ligde oynadığı son 9 karşılaşmada (7B-2M) galibiyet yüzü göremeyen Brighton&Hove Albion, St. Mary Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Southampton'da 3 golle takımını sırtlayan Che Adams'a güvenirken, Brighton da Maupay'nin performansı en büyük kozu. Zorlu mücadele, saat 18.00'de naklen A Spor'da ekranlarda olacak.

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Kritik maç A Spor'da
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