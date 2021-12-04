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Giriş Tarihi: 4.12.2021 19:51

Milan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!

AA
Milan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!

İtalya Serie A'nın 16. haftasında Milan, konuk ettiği Salernitana'yı 2-0 yendi. Milano ekibine 3 puanı getiren golleri Frank Kessie ve Alexis Saelemaekers kaydettti.

Milano'daki San Siro Stadı'nda, şampiyonluk mücadelesi veren Milan, ligin son sırasında yer alan Salernitana ile kozlarını paylaştı. Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 5. dakikada Frank Kessie ile 1-0 öne geçti. Kırmızı-siyahlı takım, 18. dakikada Alexis Saelemaekers, farkı 2'ye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Milan, Salernitana'yı 2-0 yenerek, 3 puan aldı.

Bu arada, Milanlı oyuncular maçta attıkları golleri ve galibiyeti, hafta arasında Genoa maçında sol dizinden sakatlanarak 6 ay boyunca sahalardan uzak kalacağı açıklanan Danimarkalı stoper Simon Kjaer'ya adadı. Kırmızı-siyahlı takım bu galibiyetle, puanını 38'e yükseltti ve maç fazlasıyla ligde liderlik koltuğunu ele geçirdi.

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Milan maç fazlasıyla liderliğe yükseldi!
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